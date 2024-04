Modo ambiente no YouTube: saiba o que é e como ativar

Se passa horas a ver conteúdos no YouTube, a plataforma tem uma funcionalidade para ajudar a melhorar a sua experiência de visualização, tanto no smartphone como no computador: o Modo ambiente. Descubra o que é e como ativá-lo.

O que é o modo ambiente do YouTube?

O modo ambiente adiciona cores gradientes ao fundo do ecrã enquanto vê vídeos no YouTube. A funcionalidade pega nas cores do vídeo que está a ver e adiciona-as com uma textura de gradiente suave - parece que as cores do vídeo são estendidas para fora dele.

O modo ambiente do YouTube é dinâmico e atualiza instantaneamente a cor de fundo sempre que as cores mudam no vídeo, tornando a experiência de visualização mais envolvente. Devido à natureza da funcionalidade, esta só funciona no dark mode (modo escuro).

Dito isto, comece por ativar o modo escuro (Smartphone, PC) antes de avançar para a próxima secção, onde abordamos os passos para utilizar o modo ambiente. Também recomendamos atualizar a sua aplicação do YouTube no smartphone para ter certeza de que está a executar a versão mais recente, caso não veja a opção.

Como usar o modo ambiente no YouTube (Android e iOS)

A ativação do modo escuro no YouTube irá ativar automaticamente o modo ambiente. No entanto, para alterar o seu estado:

1. Clique em qualquer vídeo do YouTube.

2. Clique no ecrã para revelar todas as opções.

3. Clique na engrenagem das definições no canto superior direito. Isto irá revelar um menu pop-up.

4. No menu pop-up, clique em "Definições adicionais".

5. Finalmente, clique em "Modo ambiente" para ativar ou desativar a funcionalidade.

Uma limitação que deve ter em atenção sobre o modo ambiente é que não funciona para vídeos offline. Se descarregar um vídeo do YouTube e o reproduzir, nem sequer verá a opção modo ambiente nas definições.

Como usar este modo (PC)

1. Reproduza um vídeo do YouTube à sua escolha e mova o cursor para o vídeo para revelar todas as opções.

2. Clique na engrenagem das definições na parte inferior do vídeo.

3. Clique em "Iluminação cinematográfica".

Agora, sabe como ativar o modo ambiente no YouTube. Experimente esta funcionalidade numa sala bem escura e desfrute do resultado.

Leia também: