Coreia do Sul avisa Google e Apple para possíveis multas devido a marketing nas apps

Por vezes, uma grande empresa de destaque tem também alguns dissabores, até porque o seu impacto e exposição é ainda maior. E agora a Coreia do Sul avisou as gigantes Google e Apple que estas podem sofrer multas por causa do marketing nas aplicações.

Google e Apple podem ser multadas na Coreia do Sul

De acordo com as mais recentes informações avançadas pela Reuters, a entidade reguladora das telecomunicações da Coreia do Sul disse nesta sexta-feira (6) que a Google e a Apple abusaram de uma posição dominante no mercado de aplicações. Como tal, o país asiático alerta para a eventual aplicação de multas a estas duas empresas, que podem chegar até 50,5 milhões de dólares.

Num comunicado, a Comissão de Comunicações da Coreia do Sul (KCC) adiantou que as duas gigantes da tecnologia forçaram os programadores de aplicações a adptar métodos de pagamento específicos e causaram ainda atrasos injustos na revisão das apps. O documento diz também que a KCC está a notificar as empresas para medidas corretivas e irá deliberar sobre possíveis multas às mesmas.

Em resposta à Reuters, a Google diz que "A KCC divulgou hoje um ‘pré-aviso’ e iremos analisá-lo cuidadosamente e enviaremos a nossa resposta. Assim que a decisão final por escrito seja partilhada connosco, analisaremos para avaliar o próximo curso de ação".

Já a Apple disse que "Discordamos das conclusões tiradas pela KCC no seu relatório e acreditamos que as mudanças que implementámos na App Store estão em conformidade com a Lei das Empresas de Telecomunicações. Como sempre, estamos disponíveis para colaborar com a KCC e partilhar os nossos pontos de vista".

A Lei das Empresas de Telecomunicações foi aprovada na Coreia do Sul em 2021 e proíbe que as operadoras das lojas de aplicações forcem os programadores de software a utilizarem os seus sistemas de pagamento.

Após ouvir as empresas, a KCC poderá aplicar multas de até 68 mil milhões de won (~50,47 milhões de dólares), onde cerca de 47,5 mil milhões de won são para o Google e 20,5 mil milhões de won para a Apple.