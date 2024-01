A evolução do Android Auto tem permitido que a Google crie funcionalidades úteis para os condutores. Este sistema já consegue obter dados dos automóveis e assim passar a informação para o Android. Com estes dados, a Google quer agora que o Google Maps possa ajudar a escolher as melhores rotas e auxiliar na recarga de carros elétricos.

Com a CES 2024 a decorrer, empresas como a Google aproveitam para mostrar a todos as evoluções que estão a preparar para o próximo ano. Sendo uma gigante focada no software e na internet, tem planos para integrar estas propostas em todo o hardware que está a ser preparado, em especial nas áreas em que domina.

A prova disso surge agora com a revelação de que em breve o Android Auto irá partilhar informações dos carros elétricos com algumas dos seus serviços. A ideia é que estes dados possam gerar informação para os utilizadores poderem ter a sua vida facilitada e acesso a ainda mais funcionalidades.

O último anúncio da Google está focado nos carros elétricos, no Android Auto, no Google Maps e na forma como estes podem ser integrados para serem mais úteis. Em concreto, os níveis de bateria vão ser passados para a ferramenta de navegação, para depois permitir a tomada de decisões enquanto na estrada.

Com este novo recurso, o Google Maps dará sugestões de postos de recarga ao longo do trajeto sem que precise parar e pesquisar. Também deve atualizar sobre o nível da bateria do carro elétrico quando chegar ao destino e fornecer uma estimativa de quanto tempo levará a carregar. Este último é o mais inovador e pode ajudar quando estiver de gerir o tempo.

A Google também anunciou a expansão do Google integrado para outras marcas de automóveis, como a Nissan ou a Ford. O Chrome está agora a ser lançado em versão beta para modelos alguns modelos da Volvo e Polestar e deve estar mais disponível ainda este ano. Além disso, a Google integrou a app Weather Channel para monitorizar a previsão enquanto viaja.

Estas são medidas únicas e que aprofundam a relação da Google e do Android Auto com os fabricantes. Ao mesmo tempo, ao trazer os seus serviços como o Google Maps para esta equação, oferece ainda mais ajuda nos momentos essenciais, ao mesmo tempo que simplifica todo o processo.