Elon Musk “picado” pela BYD promete Tesla Roadster já no próximo ano

A BYD apresentou o seu supercarro elétrico BYD Yangwang U9, que vai dos 0 aos 100 km/h em 2 segundos. O mercado reagiu muito bem o que poderá ter "abanado" o orgulho de Elon Musk. Este reagiu de imediato e numa publicação do X (antes Twitter) prometeu o Tesla Roadster já no próximo ano.

O Tesla Roadster que hoje se fala começou a ser pensado há mais de uma década, ainda com o tão famoso elétrico desportivo que Elon Musk mandou para o espaço. A nova versão prometia velocidades alucinantes, algo como ir dos 0 aos 100 km/h em menos de 2 segundos. Contudo, o tempo foi passando e do Roadster... só promessas!

Recentemente, a BYD mostrou o seu supercarro pronto, e com lançamento já oficializado. O elétrico Yangwang U9 é um bólide que pode acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2 segundos. Não se trata de uma promessa, trata-se de um produto já finalizado.

E o Tesla Roadster?

Depois deste e de outros movimentos no que toca a veículos do tipo supercarros, seguramente que Elon Musk se sentiu impelido a agir. Até porque o novo Tesla Roadster está prometido há vários anos e não tem visto grandes evoluções, é mais um trunfo usado de promoção da marca, e que atualmente já não terá a expressão de outrora.

No entanto, o CEO da Tesla, assegurou na passada quarta-feira que o fabricante de automóveis pretende começar a entregar o seu modelo desportivo Roadster já no próximo ano.

Hoje à noite, aumentamos radicalmente os objetivos de design para o novo Tesla Roadster.

Disse Musk na rede social X, de que é também proprietário, citado pela agência Reuters.

Conforme é sabido, o modelo desportivo do famoso fabricante de carros elétricos foi anunciado em 2017, com lançamento previsto para 2020.

Em 2021, o lançamento acabou adiado para 2023, alegando Musk dificuldades nas cadeias de fornecimento globais. Já no ano passado, o CEO da Tesla disse que esperava que a produção deste modelo começasse em 2024.

Para manter os fãs em "banho-maria"

As notícias têm sido poucas, mas com um carimbo de fantástico. Recentemente, Musk recorreu à sua rede social para dar conta de que o design do próximo Roadster está praticamente fechado e deixou a indicação que... "nunca se viu nada assim".

Desta vez os números apresentados do supercarro dizem que o Roadster vai das 0 às 60 milhas por hora (cerca de 96,5 km/h) em menos de um segundo. Portanto, andará dos 0 aos 100 km/h nos já referidos 1,1 segundos. Aliás, isso nem é uma parte a que, agora, Musk dê grande importância, segundo as suas palavras.

Contudo, estas notícias saem pela agitação que o bólide chinês tem conseguido e isso é notório. Aliás, mais uma vez, as propostas asiáticas deixam Musk intranquilo. O que poderá ser um ponto positivo para o próprio mercado automóvel; afinal a Tesla tem algumas promessas escondidas ainda na manga!