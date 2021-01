Afinal o Roadster da Tesla só vai conseguir chegar ao mercado em 2022

Apresentado em 2019, o Tesla Roadster quer trazer de volta um modelo que foi já de muito sucesso na marca americana. Com linhas agressivas, é um desportivo que irá mudar a indústria e mostrar como deve ser um carro elétrico para este nível de prestações.

Apesar de estar já apresentado, a marca tem atrasado a sua chegada ao mercado. As razões são várias e prendem-se principalmente com questões ao nível do hardware presente e também nos ciclos de produção que vão ter de ser adaptados. Elon Musk voltou a falar do Roadster e revelou que chegará em 2022.

Apresentado em 2017 com o Truck, o Tesla Roadster tem sido constantemente adiado. As informações que surgem não são muitas, mas dão conta de que este carro elétrico está ainda a ser preparado pela Tesla e pelos seus engenheiros.

Elon Musk, o homem forte da marca veio agora a público falar um pouco mais deste seu carro especial. O que revelou é relevante e mostra muito mais do que será a sua chegada e como esta será realizada. Não são planos claros, mas muito importantes.

Foi num simples tweet, em resposta a uma questão sobre o futuro do Tesla Roadster, que Elon Musk abriu o jogo e revelou o futuro. O que apresentou foi uma data importante. O novo carro elétrico entrará em produção em 2022 e chegará ao mercado no mesmo ano.

A Tesla está ainda a terminar processos de engenharia para ter o modelo final preparado. O sistema propulsor de motor triplo e as baterias especiais criadas para este modelo foram importantes neste processo. Só após isso foi possível avançar.

Os planos parecem agora definidos de forma final, compensando o atraso de 2 anos que o Tesla Roadster já. Elon Musk espera ter um modelo final pronto no verão deste ano para serem realizadas provas. A entrada em produção e chegada ao mercado acontecerá no próximo ano.

Espera-se muito deste novo modelo e do desempenho que poderá trazer. Ainda é cedo para saber o que entregará na estrada, mas em breve poderá mostrar toda a sua força. A concorrência será forte, mas este deverá ser algo único.