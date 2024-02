Supercarro elétrico BYD Yangwang U9 vai dos 0 aos 100 km/h em 2 segundos

A BYD aposta numa oferta alargada de elétricos para chegar ao maior número de clientes. Dos baratos aos modelos de luxo, a marca chinesa está a pressionar de forma permanente o mercado automóvel. Desta vez a marca vai lançar oficialmente o seu novo supercarro elétrico Yangwang U9 no dia 25 de fevereiro. O novo supercarro elétrico pode acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2 segundos.

Supercarro elétrico BYD Yangwang U9 chaga a 25 de fevereiro

A BYD lançou a sua marca de ultraluxo Yangwang em janeiro passado, estreando o SUV todo-o-terreno U8 e mostrando o supercarro elétrico U9.

O primeiro veículo da marca, o Yangwang U8, começou a ser entregue em dezembro passado, com preços a partir de 142.000 euros (1.089.000 RMB). Em janeiro, a BYD disse que tinha entregue cerca de 1.600 modelos na China.

O todo-o-terreno de luxo Yangwang U8 da BYD foi concebido para qualquer terreno, com 1.200 cavalos de potência, curvas de tanque, estabilização de rebentamento de pneus e outras características de topo. O U8 tem até um "modo de flutuação" que ajuda a navegar na água em caso de emergência.

No mês passado, a BYD revelou o primeiro sedan da marca, o U7. De acordo com informações divulgadas pelo MIIT da China, o Yangwang U7 terá mais de 1.300 cv (960 kW) de quatro motores elétricos.

Alimentado por um enorme conjunto de baterias LFP de 135,5 kWh da unidade FinDreams da BYD, o U7 tem um alcance CLTC de até 800 km. Estará disponível numa versão básica 700 km e numa versão de longo alcance 800 km com preços à volta de 130 mil euros (1.000.000 RMB).

Agora, a BYD prepara-se para lançar o seu terceiro veículo elétrico sob a sua marca de luxo Yangwang, o supercarro elétrico U9. A BYD lançará oficialmente o YangWang U9 em 25 de fevereiro de 2024.

O Yangwang U9 foi apresentado no ano passado com um sistema de motor quádruplo e a nova plataforma e⁴ da BYD com o sistema de controlo da carroçaria do veículo DiSus. A BYD apresentou os "movimentos de dança" do U9 durante o evento (veja abaixo).

Com 4.966 mm de comprimento, 2.029 mm de largura e 1.295 mm de altura, o coupé de duas portas tem aproximadamente o mesmo tamanho que o Tesla Model S, mas é ligeiramente mais curto e mais baixo em relação ao solo.

O supercarro elétrico da BYD tem um total de 1300 cv (960 kW) para um sprint de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos. Também se espera que comece por cerca de 130 mil euros (1.000.000 RMB).

Depois de ultrapassar a Tesla para se tornar o fabricante de veículos elétricos mais vendido no quarto trimestre, a BYD está a expandir-se agressivamente em 2024. Não só está a lançar novos elétricos de luxo, mas também lança SUVs de tamanho médio, como o Sea Lion 07 e Song L.

Enquanto isso, a BYD ganha participação de mercado na Europa e não só, com os seus modelos elétricos Dolphin, Atto 3 e Seal que estão disponíveis a preços "mais amigos".