GM chama mais de 300.000 carros por problema na porta traseira

Com frequência são notícia casos de automóveis chamados à oficina ou para atualizações via OTA devido a alguns problemas que podem afetar a segurança e correto funcionamento dos mesmos. Neste sentido, agora a marca GM chamou mais de 300.000 veículos devido a um problema encontrado na porta traseira dos seus carros.

General Motore chama mais de 300 mil carros por problemas

De acordo com as recentes notícias divulgadas pela agência Reuters, a empresa norte-americana General Motores (GM) fez recentemente uma 'chamada à oficina', ação também conhecida como recall, de mais de 300.000 dos seus carros devido a um problema na porta traseira. Em concreto, a marca chamou um total de 323.232 veículos afetados com um erro que faz com que a porta traseira possa abrir durante a condução.

De acordo com as declarações feitas nesta terça-feira (6) pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA), este problema pode representar um potencial perigo para os veículos na estrada, tal como seria de prever.

De acordo com as informações divulgadas pela NHTSA, esta chamada por parte da General Motors engloba vários modelos dos seus veículos, nomeadamente os Chevrolet Silverado 2500, 3500, GMC Sierra 2500 e 3500, os quais estão equipados com portas traseiras de destravamento elétrico.

Várias outras marcas têm também 'chamado à oficina' alguns dos seus automóveis, sendo que mais recentemente a Tesla fez um recall a mais de 2 milhões de carros devido ao tamanho da fonte dos alertas e a Rolls-Royce chamou um total de 107 elétricos por perigo de incêndio.