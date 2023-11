Robotáxi da Hyundai é um autónomo totalmente integrado e vai ser produzido em massa

A Hyundai e a Motional anunciaram que o IONIQ 5 robotáxi, totalmente elétrico, é um dos primeiros veículos autónomos de Nível 4 da SAE a ser certificado sob os padrões de segurança de veículos motorizados nos Estados Unidos da América (EUA).

A Hyundai e a Motional, líder global em tecnologia autónoma, celebraram na passada terça-feira a abertura do Centro de Inovação Hyundai Motor Group Singapore (em inglês, HMGICS) e anunciaram que o Hyundai IONIQ 5 robotáxi totalmente elétrico, desenvolvido em conjunto pelas duas entidades, será produzido nas instalações. Os primeiros IONIQ 5 robotáxis prontos para produção serão implantados como parte dos serviços comerciais da Motional nos EUA, a partir de 2024.

Adicionalmente, a Motional e a marca sul-coreana revelaram que o IONIQ 5 robotáxi é um dos primeiros veículos autónomos de Nível 4 da SAE a ser certificado sob os Padrões de Segurança de Veículos Motorizados (FMVSS) dos EUA. A certificação é um testemunho do programa de desenvolvimento e testes incrivelmente rigorosos do modelo, da sua segurança e fiabilidade, e da sofisticação da tecnologia autónoma.

O HMGICS é uma visão para a inovação na mobilidade do futuro. Estamos muito orgulhosos por ter o IONIQ 5 robotáxi a ser produzido nestas instalações e ansiosos para apresentar ao mundo alguns dos primeiros veículos autónomos certificados pelo FMVSS. É através da força da nossa colaboração com a Hyundai que conseguimos desenvolver um robotáxi líder na indústria que cumpre padrões rigorosos e está pronto para a comercialização em massa.

Partilhou Karl Iagnemma, presidente e CEO da Motional.

Também o CEO do HMGICS, Hong Bum Jung, comentou o papel do HMGICS na transformação do IONIQ 5 robotáxi, desde o desenvolvimento até à sua produção:

O HMGICS é o primeiro polo de inovação da Hyundai e é o banco de testes global para a mobilidade do futuro. A nossa missão no HMGICS é revolucionar a cadeia de valor da mobilidade, desenvolvendo e produzindo formas avançadas de soluções de mobilidade. Iniciando a produção do IONIQ 5 robotáxi em colaboração com a Motional, estamos comprometidos com uma jornada contínua de inovação, com o objetivo de liderar a mudança no futuro da mobilidade.

A Motional e a Hyundai têm estado a preparar a produção do inovador IONIQ 5 robotáxi há vários anos, incluindo o desenvolvimento de uma série limitada de veículos protótipos que foram testados nos EUA e em Singapura durante mais de um ano. A frota inicial de IONIQ 5 robotáxis concluiu recentemente uma série de avaliações para demonstrar a qualidade, desempenho e maturidade do veículo e da sua tecnologia de condução autónoma. A produção comercial do IONIQ 5 robotáxi já está em curso e os primeiros modelos já chegaram às instalações da Motional nos EUA.

Os veículos estão a passar pelos rigorosos processos de teste e validação de segurança da Motional, antes de iniciar o serviço comercial em 2024.