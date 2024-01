China vai duplicar a sua produção de chips em apenas 5 anos, diz relatório

Com as limitações apertadas impostas pelos Estados Unidos da América, a China teve que arranjar forma de subsistir com um acesso fortemente condicionado a componentes externos. Mas um recente relatório da Barclays prevê que a China irá duplicar a sua produção de chips em apenas 5 anos.

Desde que a China se viu fortemente impedida de aceder a alguns componentes e equipamentos tecnológicos devido às sanções impostas pelos Estados Unidos, as quais se agravaram desde a administração de Donald Tump e continuam pesadas no atual governo de Joe Biden, o país asiático tem tentado por vias alternativas contornar a situação e crescer de uma forma cada vez mais independente.

Mas os vários estudos e sondagens indicam que, no geral, as pessoas acreditam que a China vai continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as restrições norte-americanas. E realmente temos visto que o país de Xi Jinping tem conseguido algumas conquistas importantes com vista a este mesmo objetivo.

China pode duplicar a sua produção de chips em 5 anos

Um novo relatório divulgado pela Barclays prevê que a China vai duplicar a sua produção de chips em apenas 5 anos. Ou seja, até ao ano de 2029, a China poderá crescer significativamente e posicionar-se de forma mais confortável em relação à concorrência. E caso se confirme, esta seria então uma vitória ganha do território asiático contra as imposições norte-americanas.

No relatório, a empresa indica que leva cerca de 5 a 7 anos a construir uma fábrica de chips, wafers ou equipamentos para a sua produção. E de acordo com os analistas Joseph Zhou e Simon Coles "os players locais ainda estão subvalorizados. Existem significativamente mais fabricantes e fábricas locais de semicondutores na China do que sugerem as principais fontes da indústria".

O estudo mostrou ainda que a maior parte dessa capacidade de produção poderia ser adicionada nos próximos três anos, com base numa análise a 48 fabricantes de chips que têm fábricas na China continental.