Desde o ano de 2019, que as sanções aplicadas pelos Estados Unidos à China se têm intensificado, especialmente no setor da tecnologia. No entanto, na nossa última sondagem questionámos os nossos leitores se acreditavam que o país asiático poderia continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as sanções, sendo que a esmagadora maioria dos participantes responderam que sim. Vamos então conhecer todos os resultados.

Acredita que a China vai continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as sanções dos EUA?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.095 respostas obtidas.

Os resultados são bastante claros dobre a posição da grande maioria dos nossos leitores, pois 85% dos participantes responderam que acreditam que a China vai continuar a ser uma potência tecnológica, mesmo com as sanções aplicadas pelos EUA (932 votos). Já os restantes 15% responderam que 'Não' a esta questão (163 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Pode ler as várias opiniões dos leitores através dos comentários deixados ao artigo onde a questão foi colocada, onde os resultados desta questão são traduzidos em diversos argumentos favoráveis à manutenção da China como um dos países mais fortes no campo da tecnologia, muito devido aos seus conhecimentos e técnicas conquistados pelo país asiático aos longo das décadas a trabalhar no setor.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se acredita que a China vai continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as sanções dos EUA.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Deveria Portugal também banir o sistema IA ChatGPT? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.