Fortinet anuncia equipamentos já com suporte para Wi-Fi 7

A Fortinet acaba de anunciar a única solução abrangente de redes seguras do setor com integração Wi-Fi 7. Conheça o FortiAP 441K e o FortiSwitch T1024.

O primeiro Access Point Wi-Fi 7 da Fortinet, FortiAP 441K, proporciona um aumento de velocidade e capacidade, e o novo FortiSwitch T1024 foi concebido especificamente para acesso a 10 Gigabit Ethernet (GE) e tecnologia Power over Ethernet (PoE) de 90W, permitindo suportar os requisitos de largura de banda do Wi-Fi 7.

Estes novos equipamentos oferecem o desempenho wireless de última geração, necessários para as empresas de hoje e, como parte da solução Fortinet Secure Networking, integram-se perfeitamente com AIOps e os serviços de segurança FortiGuard AI-Powered, proporcionando segurança, visibilidade e controlo incomparáveis.

Novo ponto de acesso (AP) e switch trazem o Wi-Fi 7 para a empresa

Os novos FortiAP 441K e FortiSwitch T1024 são as mais recentes inovações dentro da solução Secure Networking da Fortinet, as quais convergem tecnologias de rede com segurança AI-powered em todas as periferias. O FortiAP 441K utiliza a plataforma Wi-Fi 7 Qualcomm(R) Networking Pro 1220 da Qualcomm Technologies, Inc., uma inovadora líder em tecnologia wireless na vanguarda do desenvolvimento do Wi-Fi 7, proporcionando os seguintes benefícios:

Velocidades de ligação até 2x mais rápidas : O FortiAP 441K proporciona ligações wireless extremamente rápidas que são até 2x mais rápidas para a mesma configuração.

: Transferência de dados mais rápida do que nunca : O suporte para 4096 QAM permite uma transferência de dados mais rápida, o que é essencial para aplicações empresariais com maior utilização de largura de banda, como a transmissão de vídeo e as ferramentas de colaboração.

: Menor latência : Ao utilizar canais 320MHz, um único FortiAP 441K pode aproveitar uma gama mais ampla para melhorar a velocidade dos dados e reduzir a latência para garantir uma experiência positiva ao utilizador final.

: Melhor balanceamento de carga e redução de interferência: Utilização flexível de canais através de “preamble puncturing” (funcionalidade que permite suprimir o espetro interferido, mantendo o canal contínuo) e operação avançada multi-link asseguram ligações altamente resilientes e fiáveis para manter as empresas online e produtivas.



Para aproveitar ao máximo todos os benefícios do Wi-Fi 7, as organizações devem garantir que a sua infraestrutura de rede subjacente pode acomodar as crescentes exigências de velocidade e capacidade. O novo switch de acesso FortiSwitch T1024 de 10 GE com PoE de 90W foi concebido especificamente para suportar os novos Access Points com capacidade Wi-Fi 7. Quando os clientes utilizam o novo AP e o switch em conjunto, conseguem aproveitar a maior velocidade, potência e desempenho do Wi-Fi 7 e garantir uma excelente experiência para todos os utilizadores e dispositivos.

A solução Secure Networking da Fortinet faz parte da plataforma de cibersegurança da Fortinet - o Fortinet Security Fabric - e, devido a esta integração rigorosa, as organizações podem convergir de forma harmoniosa dispositivos de rede com segurança. Isso permite aos clientes utilizar os Next-Generation Firewalls FortiGate como controladores wireless para beneficiar dos serviços de segurança FortiGuard AI-Powered, como proteção avançada contra malware, sandboxing e web filtering.

Os clientes também podem tirar partido do FortiAIOps, a ferramenta de IA para operações de TI da Fortinet, para obter instruções em tempo real sobre potenciais problemas de rede e automatizar tarefas manuais em toda a WAN e LAN. E com a introdução do Wi-Fi 7, a solução oferece todas essas capacidades com velocidade e capacidade wireless líderes no setor.