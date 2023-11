AYANEO Slide: a consola portátil que traz um CPU Ryzen 7 7840U e um teclado QWERTY

O mercado das consolas portáteis tem crescido a um ritmo alucinante, com novos modelos a serem apresentados com regularidade e agora temos mais um. Trata-se da AYANEO Slide, uma consola portátil que já havia sido anunciada mas que agora finalmente chegou e que traz o processador AMD Ryzen 7 7840U e um teclado QWERTY.

Chegou finalmente a AYANEO Slide

Depois de algum tempo de ficar conhecida, finalmente há novidades sobre a consola portátil AYANEO Slide. O equipamento ficou conhecido em meados de 2022 e agora já podemos ter acesso a esta novidade da marca chinesa.

Tal como o próprio nome indica, a AYANEO Slide conta com uma funcionalidade de hardware que faz com que o seu ect«rã deslize para cima, fazendo surgir um pequeno teclado QWERTY. Embora este aspeto já não seja tão comum nos equipamentos nos dias de hoje, acaba por ter sempre a sua utilidade, mais não seja quando queremos escrever algo de forma mais rápida, sem ter que andar com os cursores a escolher letra a letra.

O ecrã não tem umas dimensões exageradas, sendo um IPS de apenas 6 polegadas com resolução Full HD de 1.920 x 1.080 pixels a uma taxa de 60 Hz. Por dentro da máquina encontramos uma poderosa APU AMD Ryzen 7 7850U ​​​​com um processador de 8 núcleos e 16 threads com a arquitetura AMD Zen 4. O chip permite atingir uma frequência base de 3,30 GHz e Turbo de 5,10 GHz.

Já a nível gráfico, a consola conta com uma iGPU topo de gama, a Radeon 780M, com 768 processadores stream, o que é equiparado a uma GeForce GTX 1650 da Nvidia.

A AYANEO Slide conta ainda com uma memória RAM LPDDR5X numa variante de 16 GB, 32 GB e outra de 64 GB. Já a bateria tem uma capacidade de 12.000 mAh. No que respeita às dimensões, a consola portátil chinesa tem 226 x 90 x 37,5 mm e pesa 650 gramas, quase 50 gramas a mais em comparação com a ASUS ROG Ally.

Quanto ao preço, em pré-venda o modelo de 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento custa 699 dólares. Já quando chegar à plataforma Indiegogo, o equipamento vai custar entre 799 e 899 dólares no lançamento oficial.