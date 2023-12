Guerra contra a China leva ao encerramento de 10.900 empresas de chips em 2023

A relação entre os EUA e a China é bastante conturbada e a tendência é que a tensão aumente dia após dia. E as recentes informações indicam que devido à guerra dos semicondutores, já fecharam na China 10.900 empresas relacionadas com chips em 2023.

A tensão entre os EUA e a China já remonta há vários anos, mas o conflito tem-se tornado ainda mais intenso com a era tecnológica. A China sempre foi muito forte na indústria dos componentes, localizando-se no país várias fábricas dos maiores nomes tecnológicos. Mas os Estados Unidos, como uma outra potência mundial, têm sérias reservas quanto à segurança e intenções da China comunista, havendo um significativo receio de que o país rival use a tecnologia para fins militares e de espionagem, comprometendo assim a segurança nacional norte-americana.

Como tal, o país de Joe Biden tem imposto várias restrições e limitações ao território asiático, mais concretamente no que respeita ao acesso de equipamentos tecnológicos mais avançados. Mas recordamos que as restrições tiveram início ainda na administração de Donald Trump.

10.900 empresas de chips já encerraram na China em 2023

Com todas estas condicionantes, a China tem tentado “sobreviver” e continuar a alimentar a sua força através de soluções alternativas, mas não tem sido uma tarefa nada fácil. E de acordo com as últimas notícias, parece que as medidas norte-americanas têm tido impacto e prova disso é que já fecharam na China 10.900 empresas relacionadas com chips em 2023, sendo que as estimativas apontam para que esse número chegue às 11.000 até ao final do ano.

A situação agravou-se em 2022, devido sobretudo à acentuada queda na procura por equipamentos tecnológicos após a fase alta na pandemia da COVID-19. Nesse ano fecharam na China 5.746 empresas, mas este ano o número já está então muito superior.

Os dados indicam que, ao longo dos últimos 4 anos, já fecharam 22 mil empresas na China relacionadas com o setor dos chips e que a cada dia encerram cerca de 30 empresas, sendo que este ano já fecharam 3.243 empresas de design de chips.

Para além disso, os relatórios indicam que o flagelo também se começa a espalhar pelo setor dos automóveis.