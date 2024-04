Salão Automóvel de Paris vai destacar marcas europeias. Chinesas ausentes?

Apesar do crescimento das marcas automóvel chinesas na Europa, as europeias serão as protagonistas do Salão Automóvel de Paris de 2024, estando as primeiras um tanto ausentes.

Conforme avançado pelo Automotive News Europe, a Renault, BMW e Stellantis serão as protagonistas do Salão Automóvel de Paris deste ano. Visivelmente ausentes do evento estão, porém, as marcas chinesas, que têm estado sob a luz da ribalta nos últimos tempos.

A informação adianta que, desde meados de abril, 10 marcas comprometeram-se a participar no evento, que se realizará de 14 a 20 de outubro, no Paris Expo Center. Entre elas, três do Grupo Renault - Renault, Dacia e Alpine -, as três francesas da Stellantis - Citroen, DS e Peugeot -, as BMW e Mini do Grupo BMW, e a Kia. A única chinesa confirmada é a Seres.

À Automobilwoche, um porta-voz da Volkswagen afirmou que a sua divisão francesa está a discutir internamente a sua participação no salão. Contudo, ainda não foi tomada qualquer decisão.

As marcas que disseram que não vão participar no Salão Automóvel de Paris de 2024 incluem a Mercedes-Benz, as Cupra e Seat do Grupo Volkswagen, a Ford, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, e as marcas Volvo, Polestar e Zeekr.

Segundo a mesma fonte, vários nomes não revelaram detalhes sobre a sua presença, incluindo as restantes marcas do Grupo Volkswagen, a Toyota, e as marcas não francesas da Stellantis, como a Alfa Romeo, a Fiat e a Lancia.

As principais marcas chinesas deverão estar ausentes - MG, BYD, Chery e Great Wall -, bem como as sub-marcas associadas. Além destas, também a Leapmotor, a Xpeng, a NIO e a Aiways não se comprometeram.