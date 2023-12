Toshiba saiu da bolsa de Tóquio após 74 anos e o futuro é incerto

A Toshiba foi em tempos um dos nomes mais populares do mundo tecnológico, especialmente nalguns segmentos específicos como os computadores portáteis. Mas o reino da empresa foi caindo aos poucos e agora, depois de 74 anos, a Toshiba saiu da bolsa de Tóquio e o seu futuro é incerto.

Toshiba sai da bolsa de Tóquio

De acordo com as recentes informações avançadas pela Reuters, a Toshiba foi retirada da lista nesta quarta-feira (19) após 74 anos na bolsa de Tóquio. Este acontecimento surge num momento frágil para a empresa, uma vez que há já uma década que a instabilidade e as várias polémicas abalaram a confiabilidade daquela que era uma das maiores marcas do Japão.

A Toshiba, que acaba por pertencer a um grupo empresarial, está a tentar ser adquirida pelo grupo de investidores liderado pela empresa Japan Industrial Partners (JIP) por 14 mil milhões de dólares.

Num comunicado, a empresa fundada em 1939 afirma que irá agora dar "um grande passo em direção a um novo futuro com um novo acionista". A Toshiba acrescenta ainda que valoriza a compreensão e o apoio contínuos dos seus stakeholders.

Nesta terça-feira, que assinalou o último dia das negociações, as ações da Toshiba ficaram cotadas em 4.590 ienes (~49,25 euros), uma queda de 0,1% face ao dia anterior.

Para já o futuro da empresa está incerto e ainda não se sabe quais os planos da Toshiba com os seus novos proprietários, mas espera-se que o foco se vire para os serviços digitais de alta margem. O presidente-executivo Taro Shimada vai permanecer no cargo após a aquisição do grupo JIP.

A Toshiba tem atualmente a seu cargo cerca de 106 mil funcionários. Mas as alterações na empresa devem afetar alguns deles.