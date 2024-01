Circle to Search: Pesquisar no Google será ainda mais simples, basta desenhar um circulo

Com a chegada da Inteligência Artificial, os smartphones estão ainda mais... smart! E a Google potencializa essas capacidades para o seu negócio das pesquisas. Assim, prepare-se para fazer círculos, realçar e rabiscar para pesquisar no seu telemóvel Pixel 8 ou Galaxy S24.

A Samsung anunciou muitos produtos e funcionalidades interessantes no seu último evento Galaxy Unpacked (incluindo a série Galaxy S24), mas um dos desenvolvimentos mais impressionantes não é exclusivo da série Galaxy. A funcionalidade, de nome Circle to Search, foi desenvolvida em parceria com a Google, o que significa que também estará disponível nos telemóveis da gigante das pesquisas.

O que é o Circle to Search?

Em poucas palavras, o Círculo para Pesquisa é uma nova forma de pesquisar qualquer coisa sem mudar de aplicação. Para ativar a funcionalidade, prima longamente o botão de início ou a barra de navegação (se tiver a navegação por gestos ativada).

Depois, quando vir algo no ecrã que queira procurar, desenhe um círculo à volta com o dedo e o telemóvel apresentará os resultados da pesquisa. Por exemplo, pode utilizar o Círculo para Procurar para encontrar um artigo de vestuário que possa ter visto num vídeo do YouTube ou obter mais informações sobre um prato numa receita que esteja a pesquisar online.

Também não tem de se limitar a fazer um círculo à volta do item que pretende procurar. Na verdade, pode realçá-lo, rabiscar sobre ele ou tocar-lhe. Como parte das atualizações de IA da Google para a pesquisa, pode pesquisar com texto e imagens que tenha circulado ao mesmo tempo, utilizando a pesquisa múltipla.

A Google afirma que o gesto Circle to Search funciona com imagens, texto e vídeos. Basicamente, é possível encontrar tudo e mais alguma coisa com esta funcionalidade.

Estes resultados aparecem dentro da aplicação que está a utilizar, por isso não precisa de interromper o que está a fazer para pesquisar. Quando terminar, basta deslizar os resultados para voltar à sua tarefa anterior.

Quando será lançado o Circle to Search?

O Circle to Search está programado para ser lançado globalmente em 31 de janeiro para smartphones Android premium selecionados, como o Pixel 8 e Pixel 8 Pro e a recém-anunciada série Galaxy S24.

A funcionalidade chegará a mais dispositivos Android numa data posterior.