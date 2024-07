Huawei Watch Fit 3 tem novas braceletes pensadas para as férias de verão

Com as férias de verão à porta e as atividades ao ar livre a ganhar predominância, a Huawei apresenta duas novas braceletes para o seu Watch Fit 3. A versão Sport Edition apresenta-se em fluoroelastómero nas cores branca e preta com pormenores coloridos vibrantes.

Bom tempo é sinónimo de aventuras no exterior e desportos aquáticos. Pensado para ajudar os utilizadores a ter um estilo de vida mais ativo e a cumprir objetivos fitness individuais, o Huawei Watch Fit 3 motiva os utilizadores a exercitarem-se mesmo em período de férias.

Adequado para qualquer programa ou atividade, o smartwatch é à prova de água e tem uma autonomia de até 10 dias.

Para acompanhar os utilizadores em todas as ocasiões, o Watch Fit 3 apresenta duas novas braceletes em branco e preto, com detalhes policromáticos – laranjas, amarelos e azuis. Enquanto a bracelete branca é ideal para as corridas matinais, a preta condiz com passeios ao ar livre e com as noites quentes de verão.

Oferece ainda uma grande versatilidade de mostradores, que se adaptam a qualquer ocasião e até ao estado de espírito, com várias opções cativantes, como o Fun Mood com emojis dinâmicos.

Ultra fino e leve, proporciona uma utilização confortável. É o primeiro smartwatch Huawei com um design quadrado e está disponível também com bracelete em pele branca, nylon cinzento e fluoroelastómero branco, rosa, verde e preto.

Um personal trainer a partir do pulso durante todo o verão

O Watch Fit 3 monitoriza variados parâmetros de saúde e bem-estar, como frequência cardíaca, sono e stress, e faz a monitorização de mais de 100 modalidades desportivas, através da aplicação Huawei Health. Graças à tecnologia TruSport, o Huawei Watch Fit 3 consegue formular planos de treino personalizados com base nas condições físicas do utilizador.

Além de orientações para aquecimento e alongamentos, com recurso a animações e áudio, também os anéis de atividade motivam o utilizador a cultivar hábitos de vida mais saudáveis. Cada um dos três anéis analisa um aspeto diferente: o exercício diário, as calorias queimadas e o tempo que o utilizador passa em pé ou se levanta.