X deposita valor da multa numa conta errada e continua bloqueada no Brasil

A saga parece não ter fim. A rede social de Elon Musk, depois de desafiar a autoridade do juiz Alexandre de Moraes, ficou bloqueada no Brasil até pagar a multa de 28,6 milhões de reais (cerca de 4,7 milhões de euros). Depois de decidir pagar, o X fez o depósito do valor, mas numa conta errada.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, que a rede social X (antigo Twitter) fez o depósito do valor das multas numa conta bancária errada. O valor é de 28,6 milhões de reais (cerca de 4,7 milhões de euros).

Contudo, a quantia foi depositada numa conta da Caixa Económica Federal e não na conta judicial no Banco do Brasil.

O depósito do valor de R$ 28.600.000,00 não foi realizado corretamente na conta vinculada a estes autos. Em que pese a sua existência ser de pleno conhecimento da requerida em face dos bloqueios e depósitos realizados anteriormente.

Disse Alexandre de Moraes.

Moraes determinou que a Caixa transfira o dinheiro para a conta certa. A medida visa regularizar a liquidação das multas impostas ao X.

A Secretaria da Corte deverá ainda confirmar a efetivação da transferência e a consequente liquidação de todas as multas determinadas à empresa. Cumpridas as exigências, o ministro determinou que o caso seja encaminhado para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Só depois deste parecer é que o Ministro deverá avaliar o desbloqueio da plataforma. Não há prazo definido para ele decidir.

Como tal, o Supremo Tribunal Federal do Brasil disse na sexta-feira que a plataforma permanecerá bloqueada no Brasil até à regularização de toda a situação.

