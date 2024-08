Supremo Tribunal do Brasil ameaça “suspensão imediata” do X

O Supremo Tribunal Federal ameaçou suspender as operações locais do X, antigo Twitter, a menos que Elon Musk nomeie um representante legal no Brasil em 24 horas.

Depois de um conflito com o juiz Alexandre de Moraes, no início do ano, devido à liberdade de expressão, contas associadas à extrema-direita e desinformação na plataforma, o Supremo Tribunal Federal ameaçou, agora, suspender as operações locais do X, a menos que Elon Musk nomeie um representante legal no Brasil em 24 horas.

Conforme informação da imprensa, no início deste mês, o X disse que estava a tirar todos os restantes funcionários brasileiros do país "com efeitos imediatos", alegando que Alexandre Moraes tinha ameaçado o seu representante legal no país com prisão.

Na quarta-feira, o tribunal notificou o X sobre a ordem do juiz Alexandre Moraes, numa resposta a uma publicação da conta que dá voz à equipa de Global Government Affairs do X.

O Supremo Tribunal clarificou que "em caso de descumprimento da determinação, a decisão poderá acarretar a suspensão das atividades da rede social no Brasil".