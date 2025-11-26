Proteja-se nesta Black Friday: ESET lança campanha com 50% de desconto

Em muitos países, a Black Friday provoca um aumento significativo nas compras online, tornando este período especialmente atrativo para cibercriminosos que exploram práticas de segurança mais frágeis. Aproveitem o desconto de 50% da ESET.

Manter a vigilância digital é fundamental, tanto nesta altura como no período de compras natalícias que se aproxima. A ESET, a maior empresa europeia de cibersegurança, reforça a importância de manter a calma e estar preparado, mesmo em épocas particularmente movimentadas.

Ricardo Neves, responsável de marketing da ESET Portugal, alerta para os perigos que estão à espreita durante a Black Friday:

Nestas ocasiões, as ofertas divulgadas nos vários canais digitais nem sempre são avaliadas com o rigor necessário e podem parecer suficientemente convincentes Os cibercriminosos aproveitam o ambiente de urgência e o volume elevado de promoções para disseminar esquemas cada vez mais sofisticados. Falsas promoções, links maliciosos e páginas de phishing podem ser facilmente confundidos com campanhas legítimas, levando os utilizadores a revelar dados pessoais, credenciais ou informações bancárias sem se aperceberem. Durante a Black Friday, o risco de cair em fraude aumenta substancialmente, pelo que a vigilância deve ser redobrada.

No que ajuda uma solução de cibersegurança?

Para se manter protegido destes cenários de ameaças, as soluções de cibersegurança ESET disponibilizam a funcionalidade Safe Banking, que inclui um modo de navegação seguro, oferecendo proteção automática ao realizar transações bancárias online e aceder a carteiras criptográficas.

Por outro lado, existe o risco de interceção dos seus dados, caso se encontre fora da segurança da sua rede doméstica. Com a solução ESET HOME Security Premium, pode beneficiar de VPN ilimitada e assim proteger a sua ligação de rede em espaços públicos e privados.

Beneficie ainda de uma proteção completa que inclui funcionalidades essenciais, como a proteção anti-phishing, com a qual pode manter-se a salvo de fraudes e sites falsos. Proteja o seu navegador, aplicações sociais, SMS e links contra tentativas de roubo das suas informações confidenciais.

Mais do que um antivírus

A ESET destaca-se pela sua tecnologia de elevada eficácia na proteção e na leveza, desenhada para proteger todos os utilizadores digitais face aos diferentes tipos de ataques sem comprometer a performance dos dispositivos. Atualmente, a empresa protege mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo.

Condições da campanha

A promoção é válida na compra de subscrições através da loja online da ESET para as soluções ESET HOME Security Essential e ESET HOME Security Premium. Aplica-se a subscrições de 1, 2 e 3 anos e no máximo até 10 dispositivos. Estará em vigor entre 18 e 28 de novembro de 2025.