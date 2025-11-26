Novas regras para cartas de condução entram em vigor

Depois da aprovação do Parlamento Europeu de um conjunto de novas regras que visam modernizar e harmonizar as cartas de condução em toda a União Europeia, chegou o momento das regras entrarem em vigor.

Carta de Condução: jovens de 17 anos poderão conduzir veículos ligeiros

A partir de agora, jovens de 17 anos poderão conduzir veículos ligeiros, desde que acompanhados por um condutor experiente.

Outra grande novidade é a introdução da carta de condução digital: a licença poderá ser guardada num telemóvel ou dispositivo digital e será reconhecida em todos os Estados-Membros da UE. Mas continua a existir a opção de ter uma carta física, por exemplo, para quem não tiver smartphone ou viajar para países que não aceitam a versão digital.

Para aumentar a segurança rodoviária, foi estabelecido um período probatório de pelo menos dois anos para novos condutores. Durante esse tempo, as regras e sanções serão mais rigorosas no caso de infrações como conduzir sob efeito de álcool ou drogas.

As novas regras também preveem um exame de condução mais abrangente: passam a ser avaliados conhecimentos sobre riscos como pontos cegos, sistemas de assistência ao condutor, abertura segura de portas ou distração pelo telemóvel, além da habitual avaliação de segurança.

Finalmente, para responder à escassez de condutores profissionais, os limites de idade para certas categorias foram alterados: será possível tirar carta de camião (categoria C) aos 18 anos (com certificado profissional), e carta de autocarro (categoria D) aos 21.