Portagens: aprovadas isenções na A25 e em parte da A6 e A2

A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira novas medidas relativas às portagens, integradas no Orçamento do Estado para 2026. Saiba o que muda.

As propostas do Partido Socialista (PS) receberam luz verde e vão pôr fim à cobrança de portagens na totalidade da A25, bem como introduzir isenções específicas em troços da A6 e da A2.

A25 passa a estar totalmente isenta de portagens

A principal alteração é relativa à A25. Apesar de a via já ter beneficiado de reduções, ainda existia um curto troço onde a cobrança se mantinha. Com a aprovação desta proposta, a autoestrada passa a ser totalmente gratuita, eliminando um desfasamento que persistia há vários anos.

No caso da A6 e da A2, as isenções não serão totais nem universais. Apenas os residentes e empresas sedeadas nas áreas de influência destas vias poderão beneficiar da gratuitidade, mediante a instalação de um dispositivo eletrónico associado à matrícula.

Os troços abrangidos são:

A6: entre o nó A2/A6/A13 e Caia;

A2: entre o nó A2/A6/A13 e Almodôvar.

O Governo prevê que as medidas sejam aplicadas nos primeiros meses de 2026, após a publicação da respetiva regulamentação.