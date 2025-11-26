Portagens: aprovadas isenções na A25 e em parte da A6 e A2
A Assembleia da República aprovou esta quarta-feira novas medidas relativas às portagens, integradas no Orçamento do Estado para 2026. Saiba o que muda.
As propostas do Partido Socialista (PS) receberam luz verde e vão pôr fim à cobrança de portagens na totalidade da A25, bem como introduzir isenções específicas em troços da A6 e da A2.
A25 passa a estar totalmente isenta de portagens
A principal alteração é relativa à A25. Apesar de a via já ter beneficiado de reduções, ainda existia um curto troço onde a cobrança se mantinha. Com a aprovação desta proposta, a autoestrada passa a ser totalmente gratuita, eliminando um desfasamento que persistia há vários anos.
No caso da A6 e da A2, as isenções não serão totais nem universais. Apenas os residentes e empresas sedeadas nas áreas de influência destas vias poderão beneficiar da gratuitidade, mediante a instalação de um dispositivo eletrónico associado à matrícula.
Os troços abrangidos são:
- A6: entre o nó A2/A6/A13 e Caia;
- A2: entre o nó A2/A6/A13 e Almodôvar.
O Governo prevê que as medidas sejam aplicadas nos primeiros meses de 2026, após a publicação da respetiva regulamentação.
Deviam era devolver o dinheiro que já foi pago!
Lá vão todos pagar para meia dúzia que usa.
Exemplo: 10 utilizadores a pagar 1€ igual a 10€
8 milhões a pagar 1€ igual a 8 milhões de euros.
Devia pagar quem usa, assim até quem não tem carro e carta acaba por pagar.
O POVO PORTUGUÊS ANDA TÃO BEM 🙁
Deviam de nacionalizar as estradas, sabe-se lá de onde vem o dinheiro dos privados que é investido.