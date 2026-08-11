Qashqai, Juke, X-Trail: um SUV Nissan para cada vida

Entre a agilidade urbana do Juke, a liderança de mercado do Qashqai e o espaço familiar do X-Trail, a Nissan tem um SUV para cada momento de vida. Descubra como a tecnologia e-POWER está a mudar a forma como se conduz, com mais autonomia, menos consumo e zero necessidade de ligar à tomada.

Escolher um SUV deixou de ser apenas uma questão de altura ao solo ou de espaço na bagageira. Os modelos atuais reúnem sistemas híbridos eficientes, assistências de condução cada vez mais completas e um design pensado tanto para a cidade como para as viagens mais longas.

A Nissan tem sido uma das marcas mais consistentes nesta transformação, com uma gama SUV que cobre praticamente todas as necessidades, desde o compacto e urbano Juke, até ao versátil e premiado Qashqai, passando pelo robusto X-Trail, preparado para famílias maiores e para quem precisa de mais espaço a bordo.

O que distingue um SUV moderno?

Um SUV atual já não se define apenas pela carroçaria elevada. As diferenças mais relevantes estão, sobretudo, em três frentes.

Desde logo, a eletrificação inteligente, com sistemas híbridos ou 100% elétricos que reduzem consumos sem comprometer o prazer de condução.

Depois, a tecnologia de assistência à condução, onde sensores, câmaras e radares tornam a condução mais segura em qualquer contexto, da cidade à autoestrada.

Finalmente, a versatilidade real, ou seja, a capacidade de adaptação a diferentes rotinas, do trajeto diário até às viagens em família.

É precisamente nestes três pontos que a gama de SUV da Nissan se destaca, com soluções distintas consoante o modelo e o perfil de quem procura um novo automóvel.

Nissan Qashqai: líder do segmento C-SUV

O Nissan Qashqai é a referência mais sólida da marca em Portugal. Segundo dados divulgados pela marca, o Qashqai renovou em 2025 a liderança do segmento C-SUV em Portugal.

Chegado ao mercado nacional em 2007, o Qashqai tem estado todos os anos entre os mais vendidos do seu segmento.

Os números de 2025 reforçam esta posição. Foram comercializadas 3.212 unidades, um crescimento de 15% face a 2024.

Deste total, 85% das vendas corresponderam à motorização mild hybrid e 15% ao sistema e-POWER, o que demonstra como o público português tem vindo a aderir progressivamente às soluções eletrificadas da marca.

Tecnologia e-POWER: o que a torna diferente

Um dos principais argumentos técnicos do Qashqai é o sistema e-POWER, atualizado no final de 2025 para a sua terceira geração. Ao contrário de um híbrido convencional, o motor a gasolina do e-POWER serve exclusivamente para gerar eletricidade, que depois alimenta o motor elétrico responsável por mover as rodas.

Na prática, isto significa que a tração é sempre elétrica, com resposta imediata do acelerador, condução mais silenciosa e uma suavidade que se aproxima da de um automóvel totalmente elétrico, sem que seja necessário recorrer a qualquer tomada de carregamento.

Os números de eficiência confirmam a evolução do sistema, apresentando um consumo de apenas 4,5 l/100 km e emissões de 102 g/km. Com um depósito de 55 litros, a autonomia pode chegar aos 1222 km em ciclo WLTP, um valor que praticamente elimina a preocupação com paragens frequentes em viagens mais longas.

Quanto ao preço, o novo Nissan Qashqai com a 3.ª geração e-POWER está disponível a partir de 45.500 euros.

Nissan Juke: pensado para o dia a dia urbano

Para quem circula sobretudo em ambiente urbano e valoriza a agilidade acima de tudo, o Juke continua a ser a proposta mais direta da Nissan.

O design é um dos seus maiores trunfos, com linhas expressivas e um habitáculo que privilegia a ergonomia e a ligação entre condutor e automóvel.

É um SUV pensado para estacionar com facilidade, para acelerar no trânsito da cidade e para transmitir uma sensação de condução mais desportiva do que a média do segmento.

Apesar das dimensões compactas, o Juke não abdica da tecnologia associada aos SUV maiores da marca. Traz sistemas de assistência à condução, conectividade avançada e motorizações eletrificadas que equilibram consumo e prazer de condução.

É a escolha natural para quem procura um primeiro SUV, ou um segundo automóvel do agregado familiar dedicado sobretudo aos trajetos do quotidiano.

Nissan X-Trail: espaço e robustez para toda a família

No extremo oposto da gama está o X-Trail, o SUV da Nissan orientado para famílias maiores e para quem precisa de mais espaço. O X-Trail junta um porte robusto a uma postura de condução elevada, ideal tanto para o uso diário como para escapadinhas de fim de semana ou viagens mais longas.

A par do espaço, o X-Trail também aposta na eletrificação e nos sistemas de tração adaptados a diferentes pisos, o que o torna especialmente indicado para quem procura versatilidade sem abdicar de conforto.

É o modelo pensado para quem vive num contexto familiar mais exigente, onde a capacidade de transporte e a sensação de segurança a bordo pesam mais na decisão.

Qual o SUV Nissan ideal para cada perfil de condutor?

Ora bem, a escolha entre Juke, Qashqai e X-Trail depende, sobretudo, da rotina de quem vai conduzir:

O Juke é ideal para uso predominantemente urbano, estacionamento fácil e um design mais jovem e desportivo.

é ideal para uso predominantemente urbano, estacionamento fácil e um design mais jovem e desportivo. Já o Qashqai representa a opção mais equilibrada, com tecnologia e-POWER, autonomia elevada e o estatuto de líder do segmento C-SUV em Portugal. Adapta-se tanto à cidade como a viagens mais longas.

representa a opção mais equilibrada, com tecnologia e-POWER, autonomia elevada e o estatuto de líder do segmento C-SUV em Portugal. Adapta-se tanto à cidade como a viagens mais longas. O X-Trail surge como a resposta certa para famílias numerosas ou para quem precisa de mais espaço a bordo de forma regular.

A verdade é que entre a agilidade urbana do Juke, o equilíbrio tecnológico e a liderança de mercado do Qashqai e o espaço familiar do X-Trail, a gama de SUV da Nissan cobre um espectro alargado de necessidades reais. E disso, nem todas as marcas se podem gabar.