Google retirará parte das capacidades de IA do Pixel 9 a quem desbloquear o bootloader

O lançamento da nova série Google Pixel 9 não está isento de polémicas e questões. As principais queixas são focadas na atualização tardia para o Android 15, que chegará em outubro e, agora, também que ao desbloquear o bootloader do Pixel 9 serão perdidas uma série de funcionalidades de IA.

Cuidado se desbloquear o bootloader no Pixel 9

Desbloquear o bootloader não é uma necessidade para a maioria dos utilizadores, mas existe um grupo de utilizadores mais experientes que realizam este processo. Agora, este grupo de utilizadores descobriu que a Google penaliza o desbloqueio do bootloader nos seus novos smartphones: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

A informação veio a público graças a vários utilizadores que publicaram a sua experiência com o Pixel 9 em fóruns após abrirem o bootloader. As diferentes histórias relatadas concordam que, após a realização deste processo, alguns recursos que utilizam IA deixam de estar disponíveis nos smartphones. Além disso, estas funcionalidades estão novamente disponíveis quando o bootloader é bloqueado.

Entre a lista de funcionalidades que deixam de funcionar está o Pixel Screenshots. Os testemunhos indicam que esta função que pretendia ser uma espécie de Recall para Android está completamente quebrada. De acordo com esta informação, o Pixel 9 não consegue descarregar os modelos necessários para executar as capturas de ecrã do Pixel.

Google retirará parte das capacidades de IA

Esta não é a única funcionalidade que utiliza a IA que não funciona com o bootloader desbloqueado. Os utilizadores também relatam que os relatórios de IA da nova aplicação meteorológica e o Call Notes já não estão ativas. O que parece não ter sido afetado é o Pixel Studio. Claro que, estes problemas são resolvidos invertendo o processo de desbloqueio do bootloader.

A razão pela qual estas funcionalidades baseadas em IA ficaram indisponíveis no Pixel 9 ainda não foi revelada. A Google irá provavelmente citar razões de segurança tanto para o utilizador como para a IA que torna tudo isto possível. Por enquanto, a única coisa que pode ser feita é esperar.

Espera-se que a comunidade Android esteja a trabalhar num sistema que evite o bloqueio de recursos de IA se o bootloader estiver aberto. Até agora, os problemas de realizar este processo em conjunto com o root apenas advinham da utilização de aplicações bancárias ou Google Wallet que deixaram de funcionar devido a problemas de compatibilidade de segurança.