Facebook anuncia reformulação gigante à sua aplicação móvel para atrair os mais jovens

O Facebook anunciou uma reformulação da sua aplicação móvel com a qual vai procurar atrair as novas gerações. Para o conseguir, tomou emprestadas algumas funcionalidades dos seus concorrentes, incluindo o TikTok.

De acordo com um post no site da Meta, o Facebook vai redesenhar a sua aplicação móvel para dar maior ênfase aos vídeos e às funcionalidades da comunidade. A Meta aproveitou um evento especial para revelar uma série de alterações que serão feitas nos próximos meses.

O novo Facebook centrar-se-á em funcionalidades como Grupos, Messenger, Encontros e Mercado, as funcionalidades mais utilizadas atualmente.

Em vez de ser uma rede social de memes desatualizados e posts dos seus contactos, o novo Facebook vai dar peso à comunidade. A aplicação mostrará mensagens de pessoas próximas do utilizador e recomendará eventos e grupos locais. Os utilizadores também poderão ver artigos do Marketplace à venda na sua localização ou sugestões de locais a visitar.

Por outro lado, a secção de vídeo copiará o TikTok e apresentará um modelo de ecrã completo para desfrutar do conteúdo.

Queremos que seja mais fácil para as pessoas encontrarem o Reels e outros vídeos de que gostam no Facebook. Isto irá proporcionar-lhe um leitor de vídeo de ecrã completo que lhe permitirá ver sem problemas os melhores vídeos curtos, longos e ao vivo numa única experiência, alimentada pela nossa tecnologia de recomendações.

Afirmou a Meta.

Facebook deixará de ser uma rede social para amigos

Ao longo do tempo, o Facebook foi-se afastando do conceito de rede social de amigos. Atualmente, a aplicação bombardeia os utilizadores com publicações de estranhos. O algoritmo do Facebook sugere conteúdos que podem ser atrativos para os utilizadores, de forma a mantê-los agarrados à aplicação.

A remodelação não é um retrocesso. Com estas atualizações, a Meta pretende que a sua nova aplicação seja um canal para quem procura ligar-se à comunidade local, em vez de apenas os seus amigos.

Mostrará mais mensagens de pessoas que não conhece, embora com um foco no conteúdo da comunidade local e no entretenimento. A aplicação publicará um resumo semanal dos próximos eventos com base nos seus interesses.

Estas mudanças serão implementadas gradualmente no Facebook. É importante mencionar que a maioria das funcionalidades de localização (eventos, recomendações, etc.) será lançada em algumas cidades dos EUA. Por outro lado, o modelo de vídeo em ecrã completo chegará nas próximas semanas.

