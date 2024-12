Donald Trump pede ao Supremo Tribunal dos EUA para adiar a proibição do TikTok

O presidente eleito Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos o adiamento da entrada em vigor da lei que poderá banir o TikTok, até depois da sua tomada de posse. Num documento de amicus curiae, o advogado de Trump, D. John Sauer, argumentou que o futuro presidente deseja uma oportunidade para resolver a questão "através de meios políticos".

A legislação que prevê a proibição ou venda do TikTok está programada para entrar em vigor a 19 de janeiro de 2025, apenas um dia antes da cerimónia de posse de Trump. O documento descreve a data do início da proibição como "infeliz" e defende que o próximo presidente deve dispor de mais tempo para negociar um acordo com a plataforma.

A equipa jurídica do TikTok levantou preocupações semelhantes nos seus próprios pedidos para adiar a aplicação da medida. O documento também destaca a experiência de Trump como negociador e o papel da sua rede social, a Truth Social.

Só o presidente Trump possui a experiência incomparável em negociações, o mandato eleitoral e a vontade política necessários para negociar uma solução que permita salvar a plataforma, enquanto aborda as preocupações de segurança nacional levantadas pelo Governo - preocupações que o próprio presidente Trump reconheceu.

Escreve Sauer.

Trump parece ter mudado de ideias quanto ao TikTok

A posição de Trump em relação ao TikTok difere significativamente daquela que adotou durante o seu primeiro mandato.

Em 2020, Trump perseguiu ativamente uma proibição da aplicação, chegando a sugerir que a Microsoft pudesse "chegar a um acordo apropriado, de modo a que o Tesouro dos Estados Unidos receba uma boa parte do dinheiro", sem nunca detalhar como tal acordo funcionaria na prática.

Durante a sua segunda campanha presidencial, Trump mudou de perspetiva sobre a proibição do TikTok. Em março, numa entrevista ao programa Squawk Box da CNBC, afirmou que banir o TikTok "faria o Facebook crescer ainda mais e eu considero o Facebook um inimigo do povo, juntamente com grande parte dos media".

