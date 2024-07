AI Slop: o que significa este termo que tanto se vê por aí?

É possível que já tenha ouvido a expressão "AI slop" em relação às estranhas imagens geradas por IA que circulam nas redes sociais. Talvez até já tenha visto essas imagens. Mas o que significa exatamente este termo? E o que pode fazer em relação a ele?

O que é AI Slop?

"Slop" tornou-se um termo para qualquer conteúdo indesejado gerado por IA na Internet. O termo foi detetado pela primeira vez no X e depois aprofundado pelo programador open-source Simon Willison, que define slop como "gerado sem pensar e empurrado para alguém que não o pediu".

A força por detrás do AI slop é o facto de ser fácil e barato gerar imagens com IA, e isto atrai gostos e comentários. Por outras palavras, é um isco de envolvimento. O AI slop é muito parecido com o "trolling" na Internet: mesmo que o conteúdo não seja muito bom, o que importa é que atraia a atenção das pessoas.

O AI slop também está ligado à teoria da Internet morta, que defende que a maior parte da Internet é agora controlada por bots alimentados por IA que criam um fluxo constante de conteúdos, abafando as interações humanas.

Como é que se reconhece este "lixo"?

O AI slop pode ser óbvio quando o vemos. Qualquer pessoa que já tenha visto imagens geradas por IA pode identificá-lo. É infame o facto de haver pessoas com dedos a mais ou a menos. Os geradores de imagens de IA também parecem ter dificuldade em reproduzir as nuances da pele humana.

Embora existam ferramentas para detetar imagens geradas por IA, muitas das falhas de IA são óbvias para quaisquer olhos humanos.

Muitas pessoas no X e noutras plataformas de redes sociais queixam-se da arte da IA que circula na Internet. Talvez seja uma forma de atacar um tipo de conteúdo que sentem que lhes foi impingido pelas grandes empresas de tecnologia.

Este termo é um bom lembrete para que todos sejam céticos em relação ao que veem. Nem tudo é óbvio, por isso é importante lembrar que nem tudo o que se vê na Internet é real.

