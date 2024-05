Huawei Watch Fit 3: smartwatch com estética única e recheado de tecnologia de ponta

Já nos habituámos aos smartwatches e às smartbands da Huawei pela sua estética e pela sua qualidade em vários campos. A marca tem aqui um foco grande e com o novo HUAWEI Watch Fit 3 isso volta a ser provado. Este smartwatch traz uma nova estética e promete mudar o mercado com toda a tecnologia que tem presente.

Huawei Watch Fit 3: estética diferente do habitual

A Huawei tem apostado muito nos smartwatches e nas smartbands, sempre procurando dar aos consumidores o controlo não apenas sobre a sua saúde, mas também sobre a estética dos acessórios que utilizam. Este cenário volta a ver-se com a mais recente proposta: o HUAWEI Watch Fit 3. Este inaugura uma nova linha estética completamente diferente e muito mais funcional, aliada ao que de mais moderno existe no campo do fitness e bem-estar.

Este novo smartwatch distingue-se de imediato por uma caraterística única na marca e até no mercado. Falamos da sua forma, que abandona o que é tradição na Huawei e apresenta um design quadrado. Sempre vimos a Huawei com os seus relógios redondos e com formas tradicionais, mas isso muda agora.

Ao optar por um design diferente, com um ecrã quadrado, a marca consegue colocar no seu mostrador ainda mais informações, algo que é positivo para os utilizadores. Ao mesmo tempo, dá a esta peça uma linha estética diferente do normal, que certamente irá apelar a todos os que a vão usar no dia a dia para controlar os dados de saúde e bem-estar.

O seu ecrã é um ponto central e destaca-se. Temos um ecrã AMOLED de 1,82 polegadas, que o torna generoso para consultar as informações presentes. É grande para a vista, mas equilibrado para qualquer pulso. E mesmo nas situações de menor luminosidade ele não vai falhar, ao oferecer 1500 nits de brilho e a funcionalidade de ajuste automático.

Aliado a esta nova "forma", a marca resolveu criar uma proposta ainda mais apelativa e que se destaca. Falamos da sua reduzida espessura (9,9 mm) e do seu peso reduzido (26 g). Quem o usa quase não nota que tem no pulso esta verdadeira peça que pode ajudar a monitorizar a sua informação vital e que funciona como um complemento para o seu smartphone.

Da utilização que demos a este smartwatch nos nossos testes, foi possível comprovar esta realidade. Mesmo em situações de desporto, em que queremos estar o mais livres possível, o HUAWEI Watch Fit 3 passou despercebido. Já no que toca à informação que oferece, foi essencial sempre que precisamos, com dados muito ricos e precisos.

Quase que nem se dá pela sua presença no pulso

É de tal de forma criado para ser o mais leve e mais discreto possível que os utilizadores até se esquecem que têm o HUAWEI Watch Fit 3 no pulso. Ainda assim, não deixa de estar recheado da mais recente tecnologia para avaliar constantemente os dados vitais do utilizador e permitir acompanhar a sua evolução.

Como a estética é o seu foco, a marca tem garantida a disponibilização de alguns elementos para personalizar ainda mais o HUAWEI Watch Fit 3. Falamos das sempre desejadas braceletes, que vão poder dar uma imagem completamente diferente, sendo muito simples de trocar, recorrendo apenas a um botão na parte inferior.

Para além desta estética geral, o HUAWEI Watch Fit 3 tem pormenores distintos. Falamos da sua coroa vermelha, presente neste modelo, branco, e no cinza e no que é facilmente visível e que controla todas as suas funções. Há ainda que contar com um botão lateral, que pode ser configurado para qualquer função que o utilizador pretenda.

Isso leva-nos até à sua interface, que a Huawei tem desenvolvido e melhorado ao longo dos anos. O HarmonyOS está já presente na versão 4 e isso cria uma combinação muito interessante para quem usa este smartwatch no dia a dia. Em primeiro lugar, é de uma simplicidade de utilização enorme e, em segundo, dá um grau de personalização grande aos utilizadores.

Mais uma vez, temos presentes pormenores que o diferenciam de forma única. Falamos, por exemplo, da cor de fundo da interface do modo de desporto, que muda com a zona de ritmo cardíaco. Pode parecer apenas um detalhe, mas ajudará quem está a praticar desporto a controlar facilmente o seu desempenho e os seus sinais vitais.

Outro ponto - e aqui algo a que a Huawei já nos habituou nas suas propostas - são as faces de relógio. A oferta base é já muito completa, alternando entre o mais clássico e o mais desportivo, para qualquer momento. Mas para os mais exigentes existe ainda uma loja onde podem certamente encontrar o que pretendem, sem ter de pesquisar muito.

Focado no desporto e bem-estar para ajudar os utilizadores

No campo da personalização da interface, a aposta parece continuar a apontar para o melhor. Podemos criar e organizar a informação que o HUAWEI Watch Fit 3 oferece, para assim termos o smartwatch ajustado ao pretendido e com a informação acessível rapidamente.

Sendo esta uma proposta também muito virada para o desporto, é normal vermos a presença de centenas de formas de nos exercitarmos, sempre com o máximo acompanhamento. O acesso é direto e rápido, podendo eleger os nossos desportos favoritos para ser ainda mais rápido ativarmos a monitorização. Se preferir o HUAWEI Watch Fit 3 também o deteta e controla sem a sua intervenção.

Isso foi possível confirmar durante os nossos testes, com o smartwatch a alertar-nos muitas vezes para o nosso exercício, que nem sempre nos lembrámos de iniciar. Também não foi difícil encontrar a monitorização do desporto praticado, mesmo em algumas situações menos normais do desporto escolhido, pela vasta gama de modalidades disponível.

Como nem sempre temos tempo ou a motivação necessária para treinar, a Huawei resolveu colocar no HUAWEI Watch Fit 3 um assistente pessoal para este campo. Assim, o TruSport da Huawei consegue oferecer um plano de treino ajustado a cada utilizador, que se alimenta com os dados que vão sendo fornecidos, sempre com o objetivo de levá-lo mais longe.

Há ainda que contar com uma monitorização em tempo real de um conjunto alargado de elementos. O HUAWEI Watch Fit 3 consegue avaliar a qualidade do sono, não apenas pelo número de horas, mas seguindo um leque de fatores. Há ainda pormenores como uma monitorização mais precisa do ritmo cardíaco e do oxigénio no sangue, que depois são analisados e mostrados aos utilizadores.

Outro destaque está na sua verdadeira central de informação. Ao contrário de outras propostas em que está tudo separado, no HUAWEI Watch Fit 3 temos um cartão que nos faz o resumo e a análise dos dados recolhidos, mesmo os que estão associados ao sono e ao dia a dia. Claro que a parte do desporto tem aqui um papel importante.

Uma bateria para enfrentar qualquer desafio no dia a dia

Claro que um dos pontos mais importantes neste tipo de equipamento é a sua bateria e a capacidade de termos um smartwatch que não tem de ser carregado diariamente. O HUAWEI Watch Fit 3 dá aos utilizadores essa garantia e oferece uma duração de 10 dias entre cargas, sendo também extremamente rápido a carregar, o que o torna ainda melhor.

Como este quer ser um smartwatch verdadeiramente universal, a Huawei não o restringe apenas a um sistema operativo ou a uma marca, como vemos acontecer com outras propostas. O HUAWEI Watch Fit 3 e a sua app Huawei Health podem ser usados em qualquer sistema operativo móvel e, assim, os utilizadores quer do Android, quer do iOS podem ter no seu pulso esta proposta, sem problemas de compatibilidade.

É também nesta app que podem gerir todas as funções adicionais deste smartwatch, desde a sua personalização até a pormenores de alertas ou de configuração. Será também aqui que podem acompanhar todo o desenvolvimento no desporto ou no dia a dia, para assim estarem a monitorizar tudo o que é oferecido.

Conclusão

A nova proposta da Huawei abre caminho para uma nova linha de equipamentos que certamente será um marco no futuro. O HUAWEI Watch Fit 3 traz uma nova estética, que inova não apenas na marca, mas também no mercado. A sua forma é distinta e consegue superar outras propostas, em especial no seu ecrã, com o máximo de informação.

Algo que o distingue é também o seu preço. Por menos de 160 euros, este smartwatch consegue ser uma proposta mais justa e mais equilibrada face a outros que estão no mercado. Importa destacar que em muitos casos oferece mais funcionalidades por menor custo, sendo tão ou mais apelativo na sua estética e no que oferece em termos de monitorização do bem-estar e desporto.

No que toca às cores, o HUAWEI Watch Fit 3 está disponível nas seguintes propostas: Preto, Rosa, Verde, Branco (fluoroelastómero), Cinzento (nylon), Branco (pele). Os utilizadores podem assim escolher entre diferentes estilos e criar a sua imagem pessoal, adaptando este smartwatch a todos os estilos e ocasiões.

O HUAWEI WATCH FIT 3 destaca-se de imediato, em especial por incorporar o espírito da Fashion Squared. Este conceito traz um design quadrado meticuloso, que mostra bem a sua elegância e sofisticação, bem como também garante um formato leve e resistente.

O corpo aerodinâmico deste smartwach é complementado por um sistema de navegação simples e intuitivo, fruto da sua interface, e é composto por um botão e uma coroa rotativa, que torna simples a sua utilização no dia a dia.

Dos testes que realizámos, o HUAWEI Watch Fit 3 mostra-se extremamente equilibrado e uma peça de design muito interessante. O seu público-alvo, os mais jovens (e não só), certamente que vai gostar de o ter no pulso, em especial pelo que mostra, fruto da estética moderna, e pelo que oferece: um conjunto de sensores e de informação sobre tudo o que se passa no dia a dia.

Saiba mais sobre o HUAWEI Watch Fit 3 nesta página da marca e descubra muito mais sobre o que ele tem para oferecer. Pode ver todos os modelos (fluoroelastomero as cores preta, branca, rosa e verde; em nylon a cor cinza; e em pele a cor branca) e todas as cores que estão disponíveis.

Huawei Watch Fit 3: Galeria de imagens