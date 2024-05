Google vai permitir controlar o cursor do rato com a cabeça no Android

O Android já oferece suporte para ratos de computador, tornando a acessibilidade possível, em determinados contextos. Não sendo isso suficiente, a Google revelou uma novidade: vai permitir controlar o cursor do rato com a cabeça.

O feedback positivo sobre o Project Gameface, inicialmente lançado para o Windows, motivou a Google a alargar a possibilidade de mover um cursor com o movimento da cabeça e realizar ações através de expressões faciais.

Numa publicação no blog dedicado aos programadores, a Google anunciou que o Project Gameface está a chegar ao Android. Anunciado no ano passado para o Windows, trata-se de um "rato de jogo mãos-livres" que utiliza o movimento da cabeça e gestos faciais para controlar o cursor do computador.

Através de uma combinação do serviço de acessibilidade do Android, da estrutura MediaPipe da Google e da câmara frontal do dispositivo, esta funcionalidade permite aos utilizadores levantar as sobrancelhas para clicar e arrastar, abrir a boca para mover um cursor e muito mais - em breve, no Android. A empresa também oferece personalização de gestos (com suporte para até 52 gestos) e a capacidade de ajustar o tamanho do gesto para desencadear ações.

Para este lançamento, a Google contou com a colaboração da Incluzza, uma empresa social na Índia que apoia pessoas com deficiência. Esta parceria serviu para a empresa saber como o Project Gameface poderia ser expandido para a educação, o trabalho e outros contextos.

Conforme revelado, a gigante tecnológica baseou a conceção do Projetc Gameface em três princípios fundamentais:

Dar às pessoas com deficiência um meio adicional de utilizar dispositivos Android; Criar uma solução económica que esteja geralmente disponível para permitir uma utilização escalável; Aproveitar os ensinamentos e princípios orientadores do primeiro lançamento do Gameface para tornar o produto fácil de utilizar e personalizável.

Com a funcionalidade disponível, os programadores terão de integrar o suporte para o Project Gameface nas suas aplicações.