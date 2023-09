A Huawei quer conquistar o mercado dos smartwatches com uma aposta muito clara. Mais que criar estéticas modernas e nem sempre consensuais, aposta no clássico e no que entendemos ser um relógio. Isso volta a ser mostrado no novo Huawei Watch GT 4, que confirma como podemos ter um relógio clássico recheado de tecnologia.

Uma estética apurada pela Huawei

Com o Huawei Watch GT 4 a marca quer assinalar uma tendência clara. Quer apostar na estética tradicional de um relógio, algo que todos procuramos, com a tecnologia que pode estar presente num destes dispositivos hoje em dia.

Isso fica claro com a estética geral deste smartwatch e é visível no primeiro momento em que há um contacto com ele. Baseia-se numa caixa com linhas retas bem definidas complementada por uma coroa exterior redonda.

Estes dois elementos complementam-se de forma natural e criam uma estética muito apelativa e interessante. A somar a isso temos presente dois botões, um em forma de coroa e o segundo, mais discreto, que pode ser usado como leitor de alguns elementos de saúde.

Esta é uma estética tipicamente masculina, mas contraposta pela Huawei no mesmo modelo, com modelos do Watch GT 4 dedicados ao público feminino. Estes apostam numa estética redonda e com cores elegantes e intemporais, como a bracelete em pele branca, a malha milanesa dourada e o aço inoxidável que combina o cinzento com o dourado. Estes modelos têm um diâmetro de 41 mm.

No geral, este é um smartwatch apelativo e que se destaca desde o primeiro momento. Sendo um modelo da família GT, tem presente uma estética apurada que mostra o que de melhor a Huawei consegue criar. Assim, o Watch GT 4 segue o que a marca já criara antes, tendo agora sido melhorado.

Caraterística do smartwatch da Huawei

Em termos de materiais, a Huawei aposta no aço inoxidável para a caixa do relógio. Isso criou um modelo com 48 gramas, algo que definitivamente não pesa no pulso em utilização diária. O mesmo acontece quando é usado em situações de desporto ou de treino.

Com um ecrã AMOLED a cores de 1,43 polegadas, este consegue atingir uma resolução 466 × 466 pixéis e PPI 326. A sua leitura é simples e toda a informação presente é rapidamente captada pelo utilizador.

Em termos de sensores, a marca tem presente todos os elementos necessários para garantir ao utilizador toda a informação sobre a sua saúde. Muitos destes foram melhorados neste novo modelo, sendo mais precisos e fornecendo ainda mais informação.

No campo das braceletes, a Huawei mostra novamente que aposta muito neste modelo. Assim temos 4 propostas distintas e que criam 4 variantes distintas neste campo: as normais braceletes de aço inoxidável cinzento e a de pele castanha, mais clássica.

Há ainda as braceletes de fluoroelastómero preto e material compósito verde, mais desportivas. Esta última é uma novidade, criada a partir de nylon reciclado verde e que mostra as preocupações ambientais da marca. Este é um elemento cada vez mais presente nos seus produtos.

A facilidade com que estas braceletes podem ser trocadas, graças a um sistema simples de usar, permite mudá-las em segundos. Assim, e sem esforço, podemos mudar radicalmente o smartwatch e adaptá-lo para qualquer momento, seja mais formal ou informal.

Saúde é foco deste smartwatch

Sendo um smartwatch da Huawei, é mais que natural que o Watch GT 4 esteja recheado de tecnologia e de sensores para recolha de informação do utilizador. Esta última vem garantir um controlo mais eficiente da saúde e do bem-estar dos utilizadores.

Uma novidade que vem com este novo modelo é a nova aplicação Stay Fit, desenvolvida com a tecnologia HUAWEI TruSeen 5.5+. Vai permitir-lhe controlar quantas calorias está a consumir, com ferramentas avançadas como a ingestão de calorias em tempo real, o consumo de calorias em cada atividade, as calorias gastas em repouso e o défice calórico.

Claro que sendo focado na saúde e no bem-estar, o Watch GT 4 está recheado de modos de treino. São mais de 100 que podem ser usados em qualquer contexto. O smartwatch dispõe de três anéis de atividades que representam a atividade física dos utilizadores, proporcionando uma compreensão abrangente das suas atividades diárias.

Algo que já vem dos modelos anteriores e que agora foi reforçado e melhorado é a monitorização de sinais vitais. Assim, temos o controlo do sono, o ciclo menstrual, a monitorização de SpO2 e a gestão de stress. Toda a informação está presente no próprio relógio e na app Saúde.

Importa destacar um pormenor importante do Huawei Watch GT 4, e de outros relógios inteligentes da marca. A sua utilização pode ser feita tanto no Android, desde a versão 8, bem como no iOS, desde a versão 13 ou posterior.

Funcionalidades deste Watch GT 4

Algo que a Huawei tem conseguido nos smartwatches e que neste modelo está também presente é a sua capacidade de bateria. A marca reclama que este pode ser usado durante 8 dias consecutivos numa utilização normal, mas que pode ser elevado para 14 dias em condições especiais.

A presença do Harmony OS é também uma garantia importante para este smartwatch e para a sua utilização. Isso traz-lhe uma interface simples de usar e a presença de mais de 25 mil mostradores de relógio, completamente personalizáveis e dinâmicos.

De recordar que a Huawei já tem a sua loja de apps que podem ser usadas neste smartwatch. A lista de propostas tem crescido e melhorado com o tempo, com propostas cada vez mais interessantes, relevantes e úteis.

A nossa opinião sobre o Huawei Watch GT 4

O novo Huawei Watch GT 4 é, sem qualquer dúvida, uma peça única de estética cuidada e refinada, que alia este elemento à tecnologia que nos habituámos a receber da marca. Está ainda mais próximo do que é um relógio tradicional, mas conjuga toda a capacidade de monitorização da saúde e de bem-estar de um smartwatch.

As diferentes propostas deste modelo da Huawei permitem que escolha o que pretende para um gadget destes. Permite ainda ter uma proposta mais clássica ou mais desportiva, dando assim ao utilizador uma liberdade única no campo da moda.

As muitas funcionalidades do Watch GT 4 permitem tornar este relógio uma verdadeira central com informações sobre o nosso corpo, garantindo que os sinais vitais e a informação relevante estão disponíveis. Acompanha todo o exercício e fomenta que as metas sejam ultrapassadas, para garantir a saúde e bem-estar do utilizador.

A somar a isso está uma janela de utilização grande, graças à elevada duração da bateria. Permite ser usado sem qualquer limite, mas rapidamente se eleva esse tempo sem reduzir drasticamente as funcionalidades oferecidas.

Com preços acessíveis, que começam nos 269,99 euros, o Huawei Watch GT 4 é sem qualquer dúvida uma proposta interessante. A Huawei oferece os Huawei FreeBuds SE 2, algo que eleva ainda mais esta compra.

Huawei Watch GT 4

Huawei Watch GT 4: Galeria de imagens