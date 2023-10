Os astronautas têm acesso à Internet no espaço?

A resposta poderá ser óbvia para alguns, mas uma verdadeira incógnita para outros: será que os astronautas têm acesso à Internet? A resposta é afirmativa, e tudo graças a um sistema com alguns anos.

Hoje em dia, é complicado estar offline por um longo período de tempo. Afinal, além do uso profissional, uma parte do que utilizamos para entretenimento está na Internet.

Mas como funciona a logística, aquando de uma viagem ao espaço?

Como funciona a Internet na ISS?

De facto, os astronautas comunicam com a Terra através da Internet disponível na Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS). Aliás, contrariamente ao que sucedia há uns anos, por lá, a conexão é melhor e mais rápida do que em muitas áreas do nosso planeta.

Em janeiro de 2010, o astronauta Timothy Creamer mostrou ao mundo que o espaço não o havia deixado offline, tendo enviado o primeiro tweet a partir da ISS:

A cerca de 400 km da Terra e a uma velocidade de 28 mil quilómetros por hora, na altura, os astronautas tinham à disposição uma velocidade de download de cerca de 10 Mbps e upload de 3 Mbps.

Apesar da velocidade satisfatória, a latência era um problema, pois era de cerca de meio segundo, algo como 20 vezes maior do que a média terrestre.

De qualquer modo, a Internet chega aos astronautas da ISS através da banda Ku, um sistema que utiliza a faixa de 11 a 20' Ghz para enviar dados, graças a um sistema de satélite que orbita a Terra. Há alguns anos, este foi utilizado para fazer transmissões televisivas.

Por sua vez, o sinal é possível graças à rede de antenas da Space Network e ao sistema Tracking and Data Relay Satellites (TDRS).

Embora haja momentos de interferência e de consequente corte de ligação, os astronautas têm acesso à Internet.

Em 2019, a NASA informou que estava a aumentar a velocidade de conexão à rede com um download de 600 Mbps. Esta velocidade ultrapassava a de muitas áreas da Terra.

Depois, dentro da própria ISS, existem várias formas de ligação, sendo a Ethernet fundamental: uma rede de cabos que atravessa todas as instalações e permite que desktops e laptops se conectem à Internet.

A partir desta é gerada uma rede Wi-Fi para dispositivos portáteis e, além disso, uma rede local para comunicação entre módulos.

Apesar das soluções para a ISS, a China e a Rússia também estão a preparar módulos com Internet para as suas futuras bases de operações espaciais.