Novas restrições levam a ASML a cancelar também os envios de scanners DUV para a China

Com todas as restrições que a China enfrenta por parte dos Estados Unidos da América, resta-lhe tentar superar e contornar as limitações e tornar-se o mais independente possível no setor da indústria tecnológica. Mas as recentes notícias indicam que houve nova solicitações por parte dos EUA que levaram a gigante holandesa ASML a cancelar também o envio dos seus sistemas DUV (Ultra Violeta Profunda) para o país asiático.

ASML cancela envio de máquinas DUV para a China

A vida da China está cada vez mais difícil quando se fala em evolução e indústria de tecnologia. Como sabemos, as restrições dos EUA impedem que o país asiático tenha acesso a muitas tecnologias, componentes e máquinas para o fabrico de chips criados com processo avançados.

Neste sentido, a China está impedida de, por exemplo, receber scanners EUV (Ultra Violeta Extrema) da empresa holandesa ASML, que são atualmente as máquinas mais avançadas para o desenvolvimento de chips poderosos. Com estas limitações, recentemente informámos que a fabricante chinesa SMIC estaria a trabalhar para fabricar chips de 3 nm com os equipamentos litográficos a que pudessem aceder, mas até esses planos estão agora condicionados.

De acordo com as mais recentes informações, a ASML cancelou agora o envio das suas máquinas DUV (Ultra Violeta Profunda) para a China devido a uma nova solicitação por parte dos Estados Unidos da América. Se até aqui a proibição afetava apenas as máquinas EUV, agora as restrições abrangem também as DUV, o que irá comprometer assim os planos da indústria chinesa, nomeadamente da SMIC.

De acordo com a empresa holandesa:

Nas conversações recentes com o governo dos Estados Unidos, a ASML obteve mais esclarecimentos sobre o propósito e o impacto das regulamentações de controlo de exportação dos EUA. A ASML está, portanto, totalmente comprometida em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo a legislação de controlo de exportação nos países em que operamos.

Portanto, se dúvidas ainda houvesse, fica mais do que claro que esta guerra está bem acesa e os EUA estão muito atentos às movimentações e planos da China de forma a 'cortar as pernas' à rival sempre que haja uma oportunidade.