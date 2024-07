Quais os países com o maior número de milionários do mundo? Esta tabela diz tudo

Um dos debates que se desenrolam nos parlamentos de todo o mundo diz respeito à progressiva concentração da riqueza nas mãos de alguns. No entanto, mesmo dentro deste grupo de privilegiados, há ricos e... ricos. Esta tabela mostra os países com o maior número de milionários e bilionários do mundo.

Quantos High Net Worth Individuals existem?

Nas últimas décadas, as fortunas dos mais ricos têm vindo a crescer mais rapidamente, enquanto as classes média e baixa têm vindo a estabilizar-se. Esta situação conduziu a um aumento do desvio entre os que têm rendimentos inferiores a 100.000 dólares e os que têm mais de 1 milhão de dólares para investir - também conhecidos como HNWI (High Net Worth Individuals).

O relatório Private Wealth Migration in 2024, elaborado pela consultora de migração de investimentos Henley & Partners, para além de refletir para que país se deslocarão os milionários em 2024, analisa também qual a população de milionários existente em cada país e de que tipo.

O estudo faz a distinção entre milionários, com mais de um milhão de dólares prontos a investir; centimilionários, com mais de 100 milhões para investir; ou bilionários, com uma carteira de milhares de milhões de dólares para investir.

O estudo deixa de fora as residências principais dos milionários. Por outras palavras, se alguém nos Estados Unidos vive numa casa de dois milhões de dólares, mas tem apenas 100.000 dólares em ativos, não é considerado milionário, a menos que venda a casa e a converta em dinheiro.

Para tornar mais atrativa a apresentação dos dados contidos no relatório da Henley & Partners, o VisualCapitalist.com produziu uma tabela que mostra em que país vivem mais milionários e qual a sua riqueza.

Milionários, centimilionários e bilionários por país

Não é surpresa que os Estados Unidos sejam o país com a maior população de milionários do mundo. O UBS Global Wealth Report 2023 já mostrava essa diferença na sua população de milionários, agrupados em cidades como Nova Iorque, São Francisco, Los Angeles ou Chicago.

O estudo da Henley & Partners revela que os EUA têm 5.492.400 pessoas com uma riqueza superior a 1 milhão de dólares, enquanto 9850 pessoas têm mais de 100 milhões de dólares. Numa contagem muito inferior, os EUA têm 788 bilionários com uma riqueza superior a mil milhões de dólares.

A China, o segundo país em termos de número de milionários, regista uma distribuição da riqueza um pouco mais equilibrada. O número de milionários é 862.400, enquanto a população de centimilionários é de 2352.

O mesmo se passa com os 305 bilionários da China, que representam 12,97% da sua população centimilionária. Isto indica que, se é verdade que há menos milionários na China, a distribuição da riqueza entre o 1% mais rico da sua população é mais homogénea entre os diferentes níveis de milionários. Apesar deste crescimento mais estabilizado, a China registou um crescimento espetacular da sua população de milionários, ultrapassando os 92% entre 2013 e 2023.

