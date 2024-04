Apple quer convencer a China de que 8 GB de RAM num MacBook são suficientes

Muitos de nós ainda não compreendemos como é que computadores tão sofisticados como os MacBook se dão ao luxo de continuar com 8 GB de RAM no seu modelo base. Mas a Apple acredita que são suficientes e enviou dois funcionários à China para se defender e responder a perguntas sobre este "problema" à IT Home.

Apple defende a sua base de 8GB nos MacBook

A Apple atualizou recentemente a sua gama de MacBook Pro e MacBook Air com novos processadores. É difícil compreender como é que os MacBook ainda têm 8 GB de RAM no seu modelo de base e não dão o salto para os 16 GB de base, que seria a coisa lógica a fazer.

Para resolver este conflito, a empresa enviou dois funcionários à China para se justificarem à IT Home. Mais especificamente, enviaram a vice-presidente de engenharia da Apple, Kate Bergeron, e um membro da equipa de marketing, Evan Buyze.

O objetivo destes funcionários era claro: convencer que com 8 GB se pode trabalhar perfeitamente bem num computador que custa mais de 1000 euros. Especificamente, a defesa da Apple sobre a questão é a seguinte:

8 GB de memória são suficientes para tarefas comuns, como a navegação na Web, a transmissão de conteúdos e a edição ligeira de fotografias e vídeos. Para este tipo de atividades, 8 GB de memória é uma escolha adequada e proporciona um bom desempenho para o utilizador médio.

Para contextualizar, um modelo de MacBook Pro com um preço de cerca de 2000 euros tem uma base de apenas 8 GB de RAM. E se quiser atualizar para 16 GB, tem de passar pelo processo de checkout. Isto é algo que a Apple justifica como "suficiente" para as tarefas mais básicas que algumas pessoas fazem, como verificar o email.

Mas não pensam que este público básico também pode querer efetuar tarefas um pouco mais complexas com os seus computadores.

Em 2016, a RAM base era de 4 GB e teve de ser aumentada para os atuais 8 GB porque estava a ficar aquém das exigências de muitos programas. Agora está a acontecer exatamente a mesma coisa e as pessoas já estão a exigir os seus 16 GB de RAM de base.

Os utilizadores já estão a exigir mais potência pelo preço que se paga por um computador que não é propriamente barato. E as comparações mostram que há de facto diferenças no tempo de processamento em vários programas.

