Apple Watch X poderá trazer um novo mecanismo magnético que melhora autonomia

Já não falta muito para a Apple apresentar uma nova versão do Apple Watch. Há rumores que o X (dez) irá receber um novo chassi e algumas novidades tecnológicas. Entre elas um mecanismo magnético que poderá prolongar a duração da bateria.

Apple Watch X mais fino e com maior autonomia

As imagens do Apple Watch X (Series 10) dão mais vida ao rumor que já circula há algum tempo. No verão passado, Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que o Apple Watch X poderia apresentar uma caixa mais fina e um novo método que utiliza ímanes para prender as braceletes do relógio.

O método atual de fixação das braceletes inclui o deslizamento da extremidade da bracelete para uma ranhura na parte superior e inferior do relógio. Esta ranhura ocupa espaço suficiente no interior do dispositivo para impedir que a Apple aumente a duração da bateria do Apple Watch adicionando uma célula maior.

As renderizações do Apple Watch X publicadas por @concept_central no "X" mostram como a bracelete se enrolaria à volta de uma "pega" que se encontra na parte superior e inferior do relógio.

Uma vez que não há uma ranhura a ser cortada na parte superior e inferior, como acontece atualmente, a utilização da "pega" deverá deixar mais espaço dentro do módulo do relógio para uma bateria maior.

Outra alteração que supostamente estava a ser feita no Apple Watch X, a utilização de um ecrã microLED no relógio em substituição do painel OLED, não vai acontecer, embora as molduras sejam mais finas e se espere que o painel OLED no Apple Watch X seja mais brilhante e mais eficiente em termos de energia.

Isto poderá dar ao Apple Watch X a melhor duração de bateria alguma vez vista num Apple Watch.

Series 10 terá sensor de pressão arterial?

Especula-se também que o Apple Watch X terá um novo monitor de tensão arterial que avisará os utilizadores se as suas leituras forem demasiado altas ou demasiado baixas.

Um futuro modelo do Apple Watch poderá fornecer a leitura real da pressão arterial do utilizador com os números sistólicos e diastólicos individuais. Mas, por enquanto, a Apple vai limitar-se a avisar os utilizadores se a sua tensão arterial for demasiado alta ou demasiado baixa.

Também será interessante ver se a Apple consegue chegar a um acordo com a Masimo para trazer o oxímetro de pulso de volta ao dispositivo.

Como provavelmente sabe, a Masimo processou a Apple por violação de patentes e um juiz da Comissão de Comércio Internacional decidiu contra a Apple. O ITC acabou por emitir uma proibição de importação que impede a Apple de vender o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 nos EUA com o oxímetro de pulso.

A patente da Masimo expira em 2028 e se a Apple não quiser esperar até lá para trazer de volta o recurso, ela terá que criar um novo sensor que não infrinja a patente ou desembolsar o dinheiro para licenciá-lo.