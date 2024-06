Em dificuldades há algum tempo, fabricante automóvel Fisker declara falência

Depois de vários problemas e situações a indicarem-no, a Fisker apresentou um pedido de falência na segunda-feira, em Delaware, onde está registada.

Fundada pelo designer automóvel dinamarquês Henrik Fisker e a sua esposa Geeta Gupta-Fisker, a Fisker foi lançada em 2016, sendo sucessora da Fisker Automotive. Agora, em 2024, motivada pelos "ventos contrários do mercado e macroeconómicos que afetaram a nossa capacidade de operar de forma eficiente", a empresa automóvel Fisker Group Inc., a subsidiária operacional da Fisker Inc., declarou falência.

O pedido de falência foi apresentado na segunda-feira à noite, em Delaware, onde a empresa está sediada, conforme avançado por vários meios de comunicação social. Pouco depois, foi publicado um comunicado no seu site oficial.

A empresa está a tentar vender os seus ativos no âmbito da falência, cujo valor se situa entre 500 milhões e mil milhões de dólares.

No comunicado, a Fisker partilha alguns detalhes, incluindo a informação de que vai "preservar certos programas de clientes" enquanto a empresa continuar em "operações reduzidas".

No mesmo comunicado, a empresa diz que tenciona apresentar certas moções habituais ao Tribunal de Falências para garantir que as suas operações reduzidas possam continuar, incluindo o pagamento dos salários e benefícios dos funcionários, a preservação de certos programas de clientes e a compensação dos fornecedores necessários numa base contínua.

Em março, a Fisker contratou consultores de falência e, no início deste mês, falhou o pagamento de um empréstimo. A empresa procurou o investimento de uma "grande fabricante de automóveis", que se pensa ser a Nissan, segundo o Electrek, mas as conversações fracassaram.

No mês passado, a americana pediu o equivalente a uma falência na Áustria, onde se situa a sua Magna Steyr.

A Fisker fez um progresso incrível desde a nossa fundação, trazendo o Ocean SUV para o mercado duas vezes mais rápido do que o esperado na indústria automóvel e cumprindo as nossas promessas de entregar o veículo mais sustentável do mundo. Estamos orgulhosos das nossas conquistas e colocámos milhares de SUV Ocean nas mãos dos clientes, tanto na América do Norte como na Europa. Mas, tal como outras empresas da indústria de veículos elétricos, enfrentámos vários ventos contrários macroeconómicos e de mercado que tiveram impacto na nossa capacidade de operar de forma eficiente. Depois de avaliar todas as opções para o nosso negócio, determinámos que proceder à venda dos nossos ativos ao abrigo do Capítulo 11 é o caminho mais viável para a empresa.

Explicou um porta-voz.

A Fisker Inc. e outras subsidiárias dos Estados Unidos, bem como subsidiárias fora dos EUA, não estão incluídas no processo do Capítulo 11 neste momento.