Exército vai poder comprar helicópteros para apoio e resgate

Por estes dias comemorou-se na Guarda o Dia do Exército. O evento contou com centenas de militares e com a presença de elementos do Governo. O ministro da Defesa assinou o despacho que permitirá, pela primeira vez, que o Exército venha a adquirir helicópteros de apoio.

Exército vai ter helicópteros de apoio, de proteção e evacuação

O ministro da Defesa assinou, recentemente, o despacho que possibilita a aquisição, pelo Exército, de helicópteros para apoio e resgate. Esta possibilidade coloca Portugal no mesmo nível de vários países aliados.

"Assinei o despacho que permitirá, pela primeira vez, que o Exército venha a adquirir helicópteros de apoio, de proteção e evacuação, que marcarão o início da edificação da capacidade de meios dados a rotativa neste ramo", revelou Nuno Melo.

“Tal qual acontece com muitos outros Exércitos de países aliados, também o Exército português passará a contar com esta capacidade adicional e diferenciada, que em boa verdade está prevista na Lei de Programação Militar, que permitirá movimentar pessoas e materiais perante a condução de operações terrestres em todo o espetro das operações militares: ofensiva, defensiva, estabilização e apoio civil numa perspetiva de duplo uso”, acrescentou.

No final da cerimónia, o ministro da Defesa Nacional disse aos jornalistas estar em causa uma capacitação no “valor de 40,8 milhões de euros, por um tempo de cinco anos”.

Segundo o Estado-Maior do Exército, os helicópteros irão ficar sediados na unidade militar de Tancos e o primeiro chegará em 2026.