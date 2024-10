iPhone 16 e outros produtos da Apple proibidos na Indonésia

Recentemente, o Governo da Indonésia proibiu a venda e a utilização de modelos do iPhone 16, bem como de outros produtos recentes da Apple, porque a empresa de Cupertino não cumpriu alguns dos seus compromisso de investimento.

"Se houver um iPhone 16 que possa funcionar na Indonésia, isso significa que o aparelho é ilegal", declarou Gumiwang Kartasasmita, ministro da Indústria da Indonésia, alertando que, nesse caso, "é preciso denunciá-lo".

Na semana passada, o Governo da Indonésia proibiu a venda e a utilização de modelos do iPhone 16 no país, a par de outros produtos da Apple lançados recentemente, incluindo o Apple Watch Series 10.

A proibição inclui a venda e a exploração dos produtos da Apple, e engloba as unidades já vendidas, também.

Indonésia exige que empresas estrangeiras invistam localmente

A decisão do Governo ocorreu, uma vez que a Apple não cumpriu alguns dos seus compromissos de investimento no país.

Aparentemente, a empresa prometeu 109 milhões de dólares para investimentos nas infraestruturas da Indonésia e no abastecimento local. Contudo, não cumpriu totalmente a sua promessa.

Os 14 milhões de dólares de investimento em falta impediram o Ministério da Indústria da Indonésia de emitir as devidas certificações IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), necessárias para que os dispositivos possam ser vendidos no país.

Estes investimentos acordados com a Apple resultam de uma exigência que o Governo da Indonésia faz às empresas estrangeiras. Estas devem cumprir um requisito de 40% de participação local para operarem no país.

No âmbito do acordo, a Apple tinha prometido criar instalações de investigação e desenvolvimento no país, designadas academias Apple.

Leia também: