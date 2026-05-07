Este relógio da Samsung consegue prever um desmaio 5 minutos antes de acontecer

A Samsung deu um passo importante na união entre tecnologia e saúde com um novo estudo realizado em parceria com o Hospital Gwangmyeong, na Coreia do Sul. A investigação demonstra que um smartwatch da marca consegue prever desmaios até 5 minutos antes de acontecerem.

Galaxy Watch 6 foi o relógio utilizado nos testes da Samsung

A Samsung revelou os resultados de um estudo que poderá marcar uma nova fase na evolução dos smartwatches focados na saúde. O destaque vai para a capacidade de um smartwatch da empresa sul-coreana identificar sinais de alerta associados ao síncope vasovagal, uma das causas mais frequentes de desmaios repentinos.

Esta condição acontece quando existe uma quebra súbita da pressão arterial e do ritmo cardíaco, provocando perda temporária de consciência. Embora não seja normalmente fatal, o verdadeiro perigo surge nas consequências da queda, como acidentes, traumatismos ou fraturas.

Para realizar os testes, a Samsung utilizou o Galaxy Watch 6, um dos modelos mais avançados lançados pela marca nos últimos anos. O relógio recorre a um sensor de fotopletismografia, conhecido como PPG, para analisar a variabilidade da frequência cardíaca do utilizador em tempo real.

Com base nesses dados, o sistema consegue detetar alterações associadas ao síncope vasovagal e emitir um alerta até 5 minutos antes da perda de consciência. Essa margem pode ser suficiente para que a pessoa se sente, procure ajuda ou evite situações perigosas.

Segundo a Samsung, a tecnologia alcançou uma taxa de precisão de 84,6% durante os testes realizados no estudo clínico.

Tecnologia ainda não chegou ao mercado

Apesar dos resultados positivos, a funcionalidade ainda não está disponível nos relógios Samsung vendidos ao público. Para já, trata-se de uma tecnologia em fase de validação e desenvolvimento.

Ainda assim, o facto de a empresa ter conseguido comprovar a eficácia do sistema é um sinal importante para o futuro dos wearables da marca. Tudo indica que as próximas gerações de smartwatches poderão incluir esta ferramenta de deteção preventiva.

Os responsáveis pelo estudo recordam ainda que o síncope vasovagal é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Estima-se que cerca de 40% da população mundial possa sofrer pelo menos um episódio ao longo da vida.

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