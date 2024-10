Utilizadores do iPhone 16 Pro relatam problemas de bateria! Apple não tem solução

Apesar de estar a ter uma chegada ao mercado aparentemente livre de problemas, o iPhone 16 não tem estado isento de situações. A mais recente está, aparentemente, associada ao iOS 18 da Apple e do que é relatado, existem problemas com a bateria. Esta esgota-se mais depressa que o normal, o que cria muita frustração nos utilizadores.

iPhone 16 Pro com problemas de bateria

A chegada do iPhone 16 e 16 Pro trouxe consigo uma onda de desilusão entre os utilizadores. Apesar das expectativas elevadas, o desempenho da bateria tem sido um ponto negativo, em especial devido à forma rápida como esta se gasta. Isso, naturalmente, que tem gerando frustração na comunidade de utilizadores da Apple.

O problema principal reside no elevado consumo de energia quando o dispositivo está em modo de espera, ou seja, mesmo sem utilização ativa, a bateria descarrega rapidamente. Esta situação afeta particularmente aqueles que não têm o hábito de carregar o telemóvel durante a noite, deparando-se com uma autonomia significativamente reduzida pela manhã.

Culpa parece estar centrada no iOS 18

Embora seja normal que algumas funcionalidades, como o "Find My iPhone", consumam energia em segundo plano para garantir o seu funcionamento, o problema parece ser mais profundo. Diversos utilizadores, incluindo aqueles com modelos anteriores que atualizaram para o iOS 18, reportam o mesmo problema de drenagem excessiva da bateria. Isto aponta para o culpado ser o próprio sistema operativo da Apple, e não as especificações de hardware do iPhone 16.

A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas espera-se que lance em breve uma atualização para corrigir esta falha. A empresa tem um histórico de resolução de problemas semelhantes em versões anteriores do iOS através de pequenas atualizações.

Apple ainda não tem a solução esperada

Enquanto aguardam por uma solução definitiva, os utilizadores podem adotar algumas medidas para minimizar o impacto do problema. Desativar os serviços em segundo plano, reduzir o brilho do ecrã e ativar o modo de baixo consumo de energia são algumas das opções que podem ajudar a prolongar a autonomia da bateria. No entanto, é importante realçar que estas são apenas soluções temporárias que não resolvem a causa raiz do problema.

A comunidade Apple mantém-se atenta a uma resposta da empresa e espera que a atualização do iOS 18 resolva esta questão que afeta a experiência com os novos iPhones. Até chegar a solução, provavelmente numa atualização, o melhor é fazer uma gestão mais cuidada da bateria do iPhone 16 e de outros modelos onde o problema esteja presente.