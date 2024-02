Apple: o que significa o “i” em iPhone, iMac, iPad, iPod… faz ideia?

Quando Steve Jobs anunciou o primeiro iPhone a 9 de janeiro de 2007, foi um momento que mudou o mercado dos telemóveis para sempre. Numa das mais famosas revelações de produtos da história, Jobs disse que se tratavam de três produtos num só: um iPod, um telemóvel e um dispositivo inovador de comunicações pela Internet. E por que razão, ao Phone, foi acrescentado um "i" e passou a ser iPhone?

Antes de mais, a questão é pertinente: já se interrogou sobre o significado do "i" em iPhone? Sim, não é só o iPhone que tem o "i" no nome - há também o iPad, o iMac, o iPod, entre outros. Nas últimas três décadas, quase 30 produtos da Apple (tanto em hardware como em software) começaram com um "i" minúsculo. Afinal, o que é que esse "i" significa?

Vamos mergulhar na história da Apple e descobrir.

Tudo começou em 1998 com o iMac

Antes de Steve Jobs regressar à Apple em 1997, a empresa estava à beira da falência. O iMac de 1998 foi basicamente o dispositivo que salvou a empresa. Jobs descreveu o iMac como um computador pessoal inovador que foi concebido para ser uma rampa de acesso fácil à Internet.

Quando o iMac estava a ser desenvolvido, Jobs queria inicialmente chamar-lhe "MacMan", que seria semelhante aos termos "Walkman" e "Pac-Man" que eram populares na altura. Mas Ken Segall, um colaborador da Apple de uma empresa de publicidade, sugeriu o nome "iMac", sendo que o "i" era basicamente a abreviatura de "Internet".

Jobs revelou formalmente o iMac em 6 de maio de 1998. Ele disse o seguinte sobre o nome iMac:

O iMac vem do casamento entre o entusiasmo da Internet e a simplicidade do Macintosh. Apesar de se tratar de um Macintosh puro-sangue, estamos a orientá-lo para a utilização número um para que os consumidores nos dizem querer um computador, que é aceder à Internet - de forma simples e rápida.

Embora possamos pensar que a Internet não é grande coisa atualmente, era uma grande coisa em 1998, quando não era tão comum. Mas o "i" também representa mais do que apenas a Internet.

Durante essa apresentação, Jobs pegou no argumento original de Segall para o nome iMac e revelou que o "i" também significa "individual", "instruir", "informar" e "inspirar".

E o iPhone?

Depois do primeiro iMac, em 1999 a Apple adotou o nome "i" para o iBook, que foi essencialmente o primeiro computador portátil da Apple. Depois veio o iPod em 2001, que se tornou num dos produtos de maior sucesso em toda a história da Apple. Mas o que é que vem depois do iPod?

Em 2007, o iPhone foi revelado ao mundo. Mas havia outros nomes que o iPhone poderia ter recebido, incluindo "Mobi", "TriPod", "Telepod" e até "iPad".

Felizmente, alguém pensou que o moniker "i" se encaixaria perfeitamente com "phone" (telefone), o que, se estivéssemos a seguir o significado original de "Internet", seria "Internet phone" (telefone com Internet). E é basicamente isso que o iPhone sempre foi - um comunicador de Internet.

Mesmo se perguntar à própria Apple, não há uma resposta concreta. Mas considerando que a maior caraterística do primeiro iPhone era ter uma experiência completa de Internet num telemóvel, logisticamente faz sentido.

E considerando que o iPhone ultrapassou o iPod como o produto mais bem sucedido de sempre da Apple, é difícil imaginar que o nome "iPhone" vá desaparecer em breve.