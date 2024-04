Apple poderá lançar no iPad Pro 2024 o que ninguém estava à espera

A Apple irá realizar no próximo dia 7 de maio um evento especial, “Let Loose”, onde se espera a apresentação, entre outras coisas, do novo iPad Pro. Surpresa das surpresas será a nova tecnologia que encontraremos "debaixo do capot", segundo rumores. Com esta evolução, a confirmar-se, será um salto incrível no poder de processamento destes tablets.

Não, não estávamos à espera disto no novo iPad Pro

O iPad Pro atualizado que deve ser revelado durante um evento especial online em 7 de maio pode vir com o chip M4 da Apple, afirmou o proeminente analista da Apple Mark Gurman na última edição da sua newsletter Power On partilhada neste domingo.

A notícia aparece como uma agradável surpresa, por ser esperado, sim, um incremento, mas para o chip Apple M3, saltando do chip M2 do iPad Pro existente.

Se Gurman estiver certo, o novo iPad Pro será o primeiro dispositivo da Apple a receber o chip M4 mais potente, superando a linha de computadores portáteis e de secretária da empresa, que deverão ser lançados no final deste ano com o mais recente chip da Apple no seu interior.

Tenho ouvido que há uma forte possibilidade de que o chip do novo iPad Pro seja o M4, não o M3. Melhor ainda, acredito que a Apple posicionará o tablet como o seu primeiro dispositivo verdadeiramente alimentado por IA - e que promoverá cada novo produto a partir de então como um dispositivo de IA. Isto, é claro, tudo em resposta à mania da IA que varreu a indústria da tecnologia nos últimos dois anos.

Escreveu Gurman em Power On no domingo.

O analista Bloomberg explicou que, ao adicionar o M4 ao iPad Pro antes da sua Conferência Mundial de Programadores (WWDC) em junho, a gigante da tecnologia será capaz de partilhar a sua estratégia de processamento dedicado à Inteligência Artificial "sem distração". Além disso, ganhará espaço para poder explicar na WWDC como o chip M4 e os novos iPad Pros tirarão proveito do software e serviços de IA que virão como parte do iPadOS 18 ainda este ano.

Não é a primeira vez que isto acontece

Se se confirmar este "ignorar" do chip M3 para o iPad Pro em favor do M4, não é nada de surpreendente, em termos de estratégia. Relembramos que a empresa saltou chip M2 no seu iMac de 24 polegadas, lançado com o M1 em 2021 antes de evoluir para o M3 com o lançamento do desktop renovado em 2023.

Espera-se também que o iPad Pro renovado venha com o seu primeiro ecrã OLED, enquanto o iPad Air, que também deverá ser renovado, tenha um ecrã de 12,9 polegadas pela primeira vez.

Há também rumores de um novo Magic Keyboard, juntamente com um Apple Pencil atualizado que, segundo Gurman, terá feedback háptico, uma novidade para o dispositivo. Tudo será revelado daqui a pouco mais de uma semana.