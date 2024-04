“Compromisso inabalável”: BMW vai investir mais 2,6 mil milhões de euros na China

O mercado chinês tem muita relevância no panorama automóvel mundial e, em mais uma prova disso, está um investimento da BMW. A fabricante alemã vai investir mais 2,6 mil milhões de euros na China.

A BMW planeia investir mais 20 mil milhões de yuans (cerca de 2,6 mil milhões de euros) na sua base de produção de Shenyang, na China, aumentando o investimento total na fábrica para cerca de 105 mil milhões de yuan (cerca de 13,5 mil milhões de euros).

De acordo com a alemã, o investimento permitirá a produção da linha Neue Klasse EV-only, num esforço de vários milhares de milhões de euros que visa ultrapassar a diferença tecnológica com os concorrentes, a partir de 2026.

O valor que a BMW está a destinar à China representa um sinal do "compromisso inabalável da fabricante de automóveis premium com o mercado chinês".

É um compromisso que não só aponta para o nosso sucesso na China nas últimas três décadas, mas também expressa a nossa confiança para os próximos anos.

Partilhou Oliver Zipse, CEO da BMW, num comunicado.

Conforme recordado pela imprensa, a notícia chega apenas duas semanas depois de Oliver Zipse e outros executivos terem acompanhado o chanceler alemão Olaf Scholz numa visita de três dias à China.

A mesma fonte adiantou que as fabricantes alemãs estão em força no Salão Automóvel de Pequim, num evidente esforço de se manterem a par das tendências de consumo no seu maior mercado, onde a concorrência é cada vez mais feroz.