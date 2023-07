Tweets já têm novo nome descoberto na versão beta da app X para Android… surpreenda-se!

Aquando do lançamento da nova marca X em substituição do Twitter, Elon Musk chegou a comentar que os tweets iam passar a chamar-se de "x's". Mas com as novidades das apps ficou-se agora a saber que realmente os tweets vão acabar... o que aí vem é mais básico do que o esperado.

As apps móveis do Twitter estão já a mudar para a nova marca X. No iOS já o nome da app é X, bem como o logótipo. No Android ainda apenas este último já mudou, mas as versões beta da app revelam que também teremos o X presente, dentro de pouco tempo.

O nome do pacote ainda é com.twitter.android, e é improvável que isso mude, pois isso exigiria uma nova aplicação e uma listagem na Play Store, que já foi revista, mas veremos como é que o processo irá decorrer.

A atualização anterior desta semana adicionou "X" em várias cópias da aplicação, barras de pesquisa e menus. Agora, o X para Android mudou "Tweet" para algo bem mais simples, mas que acaba por descaracterizar aquilo que conhecíamos e que distinguia o Twitter. Portanto, em vez de "Tweet" os utilizadores são simplesmente fazer uma publicação, sendo esta opção chamada de simplesmente de "Post".

Esta alteração pouco surpreende, na verdade e acabará por ser um marco importante na transição da marca. O "Tweet" é um nome muito marcante para as publicações da rede social e assim será uma forma mais rápida para os utilizadores a deixarem de usar.