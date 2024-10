Dica: Android 15 tem novidade para adaptar automaticamente vibração! Saiba como ativar

Foi há poucos dias que a Google lançou o Android 15 para os utilizadores dos smartphones da Google. Os Pixel podem já instalar e explorar esta nova versão e conhecer todas as novidades. Uma destas permite ao sistema ajustar e adaptar a vibração, dependendo da situação. Descubra como pode ativar esta novidade e ter um sistema mais adaptado ao utilizador.

Uma novidade da Google para o Android 15

Para além dos sons que os smartphones emitem para alertar os utilizadores, existem outras formas presentes que são usadas. Uma das mais interessantes é a vibração, que assim dá ao utilizador a capacidade de sentir os alertas sempre que é necessário. Assim, e em situações de ruído, estes alertas não são perdidos.

Como ainda assim existem situações em que os utilizadores necessitam de uma ajuda, o Android 15 traz uma nova funcionalidade: a vibração adaptável. Esta novidade consegue usar o microfone e outros sensores para determinar os níveis de ruído e o contexto. Em função destes, a vibração será depois ajustada para que o utilizador a possa sentir ou ouvir, mesmo que o smartphone esteja no bolso.

Saiba como ativar a vibração adaptativa

Tal como muitas das funcionalidades do Android 15, esta novidade está dentro das definições. Assim, e para a ativar, devem primeiro começar por abrir a app Definições. Aqui dentro, o utilizador deve escolher a opção Som e vibração. Aqui dentro, deve ser selecionada a opção Vibração e funcionalidade tátil.

O processo continua depois, com a escolha da opção vibração adaptável. É aqui dentro que esta opção é agora ativada ou desativada. Devem por isso ligar a nova opção para assim o Android 15 ajustar de forma automática estes alertas para os utilizadores.

Novidade ajuda os utilizadores no smartphone

Uma informação importante pode ser vista aqui dentro. A Google revela que não recolhe ou processa qualquer som, ou informação recolhida neste âmbito. Assim, a privacidade dos utilizadores está garantida, mesmo quando o Android 15 estiver a ajustar a vibração do smartphone.

A partir do momento em que a vibração adaptável estiver ativa, o Android 15 irá procurar dar ao utilizador uma ajuda essencial. Quer o smartphone esteja no bolso, num ambiente com muito ruído ou em qualquer outra situação, os motores desta função vão ser ajustados e oferecer o melhor para notificar os utilizadores.