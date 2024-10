Há uma guerra há muitos anos entre a Apple e a Samsung, para dominar o mercado dos smartphones. Esta tem pendido para a empresa coreana, mas há novos indicadores que este cenário poderá mudar em breve. Do que é avançado, a Apple pode tornar-se a maior fabricante de smartphones do planeta em 2025.

A maior fabricante de smartphones do planeta em 2025

A Apple irá alegadamente superar a Samsung e tornar-se a fabricante líder mundial de smartphones no próximo ano. Espera-se que as suas vendas obtenham um impulso significativo com o iPhone SE 4 2025 mais barato, que deverá custar 499 dólares, bem como com as remessas de modelos legados do iPhone em mercados emergentes.

Conforme os últimos dados de quota de mercado global disponíveis para o segundo trimestre do ano da Counterpoint, a Samsung detém uma vantagem de 3% sobre a Apple. A empresa de Cupertino assume geralmente a liderança no terceiro e quarto trimestre, acompanhando a peregrinação anual do iPhone.

Segundo a previsão de remessas globais de smartphones da Techinsights para 2025, a Apple também pode manter o seu ímpeto nos tradicionalmente fortes primeiros dois trimestres do ano.

Apple pode bater toda a concorrência do mercado

Isto fará com que seja basicamente a maior fabricante de smartphones do planeta. Isso acontecerá pela primeira vez em 2025, tirando a Samsung da posição em que se encontra há muitos anos.

Um dos fatores do sucesso agora projetado da Apple são os seus descontos agressivos nos preços, especialmente na China, um dos mercados mais críticos para os fabricantes de smartphones. A Apple estabilizou com sucesso o seu desempenho na região, graças à oferta de modelos de iPhone mais antigos a preços mais competitivos. Há ainda a crescente procura por dispositivos premium acessíveis.

À medida que a Apple continua a equilibrar o lançamento de novos modelos com a venda de versões mais antigas e com descontos, tem conseguido reter e expandir a sua base de utilizadores. Esta estratégia não só aumenta as vendas unitárias, como também reforça a sua posição nos mercados emergentes, onde a sensibilidade ao preço é um fator na escolha do consumidor.