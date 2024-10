Migrar do iOS para o Android? Google traz mudanças para esta sua app especial

Para facilitar a mudança dos utilizadores entre o iOS e o Android, a Google e a Apple têm as suas apps especiais. Estas são dedicadas a ajudar os utilizadores, tornando este processo simples e rápido. A Google agora prepara uma mudança importante nesta sua app, que será mais agradável de usar e muito mais simples.

Google traz mudanças nesta app especial

A aplicação ‘Switch to Android’ da Google será completamente redesenhada muito em breve. Conforme as informações mais recentes, a interface da aplicação será totalmente redesenhada. O ícone da aplicação também mudará. De salientar ainda que a aplicação terá um nome totalmente novo e oferecerá melhorias significativas no seu funcionamento.

A aplicação, que serve globalmente com o nome ‘Switch to Android’, vai em breve chamar-se ‘Android Switch’. Para quem não sabe, esta aplicação serve como uma ferramenta prática para os utilizadores de dispositivos iOS que migram para Android. Com esta aplicação pode mover facilmente os seus contactos, fotos, mensagens e vídeos para o Android.

Na mudança do ícone, percebe-se que este tem um aspeto mais moderno segundo o estilo Material Design da Google. No entanto, ainda existem alguns pontos misteriosos sobre o design e pensa-se que a Google anunciará mais detalhes sobre o design e a nova funcionalidade muito em breve.

Ir do iOS para Android fica mais simples

A Google ainda não confirmou oficialmente que estas mudanças irão ocorrer. No entanto, a APK da ferramenta de transferência de dados nos telefones Android modernos com serviços Google ativos foi investigada a fundo, revelando estas alterações de forma surpreendente.

No entanto, foi também afirmado que a transferência de dados entre iOS e Android será mais fácil e rápida. Foi descoberto que a Google, que não se foca apenas nas alterações de design, também fará melhorias na aplicação em termos de desempenho.

Esta é uma mudança que a Google se prepara para lançar em breve. Será certamente uma mudança importante no que toca à imagem da app, mas com um foco também relevante na sua usabilidade. Ainda que seja usada apenas em utilizadores que estão em processo de mudança, importa que ofereça uma usabilidade excelente.