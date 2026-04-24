A Siri com Gemini vai mesmo acontecer e estará prestes a chegar

Há demasiado tempo que os utilizadores da Apple esperam pela nova Siri. Esta terá a IA presente e será usada de forma constante. Depois de muitos atrasos, sabe-se agora quando a nova assistente virtual com o Gemini da Google será apresentada. Parece que será desta vez que acontece e estará prestes a chegar.

IA da Google veio em socorro da Apple

Há meses que aguardamos o lançamento de uma das funcionalidades mais promissoras dos últimos anos: a nova Siri com IA. A empresa tem vindo a adiar esta funcionalidade há algum tempo, e sabemos que chegará este ano graças à integração com o Gemini. Agora, temos uma data mais aproximada, graças à confirmação de um executivo da Google.

Thomas Kurian, responsável da Google Cloud, revelou durante a conferência Google Cloud Next 2026 a data de lançamento da nova Siri da Apple, com tecnologia Gemini. O executivo enfatizou a colaboração com a empresa de Cupertino como fornecedor de cloud para os seus próximos modelos, acrescentando que a nova Siri, mais personalizada, chegará ainda este ano.

No início deste ano, anunciámos uma parceria monumental com uma das marcas mais icónicas, que levará o poder da nossa tecnologia aos utilizadores de todo o mundo. Estamos a colaborar com a Apple como o seu fornecedor de cloud para desenvolver a próxima geração de Apple Foundation Models baseados na tecnologia Gemini. Estes modelos irão agora impulsionar as futuras capacidades de Inteligência Artificial da Apple, incluindo uma Siri mais personalizada que será lançada ainda este ano

Siri com Gemini estará prestes a chegar

A verdade é que Thomas Kurian não revelou nada que já não soubéssemos, dado que a Apple tem afirmado repetidamente que a nova Siri chegará este ano . No entanto, as palavras do responsável da Google Cloud, um departamento essencial para os modelos de inteligência artificial da Google, aumentam a confiança no lançamento.

Com este "fim de ano", Kurian parece ter revelado que a Siri, com IA, chegará com o lançamento do iOS 27. Se tudo correr como planeado, esta revelação ocorrerá em setembro de 2026.

Importa recordar que a nova Siri estava prevista para surgir na primavera de 2026 com o iOS 26.4, após um atraso no ano anterior. No entanto, a empresa decidiu adiá-la mais uma vez para melhorar a precisão das respostas, entre outras questões. Posteriormente, foi anunciado que a Apple iria estabelecer uma parceria com a Google para o desenvolvimento desta nova assistente.