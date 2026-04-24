GNR: 30.336 aceleras apanhados entre janeiro e 22 de abril

Entre janeiro e 22 de abril, foram registados 30.336 condutores em excesso de velocidade em Portugal, um número que volta a evidenciar o peso desta infração nas estradas nacionais.

Os dados revelam que o excesso de velocidade continua a ser uma das principais causas de sinistralidade rodoviária, estando frequentemente associado a acidentes com maior gravidade. As autoridades têm reforçado as ações de fiscalização, recorrendo a radares fixos e móveis, bem como a operações stop em vários pontos do país.

Apesar das campanhas de sensibilização, os números mostram que muitos condutores continuam a ignorar os limites legais. Recorde-se que, para além das coimas, o excesso de velocidade pode implicar perda de pontos na carta e até inibição de conduzir, dependendo da gravidade da infração.

As autoridades apelam à condução responsável, sublinhando que respeitar os limites de velocidade é um dos fatores mais importantes para reduzir acidentes e salvar vidas.