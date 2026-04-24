Focada na IA, Meta vai despedir cerca de 8 mil funcionários

A Meta planeia despedir 10% dos seus trabalhadores, cerca de 8000 funcionários, à medida que continua a intensificar os investimentos em Inteligência Artificial (IA).

A Meta anunciou que vai dispensar 10% da sua força de trabalho global, o que representa aproximadamente 8000 postos de trabalho.

Os despedimentos arrancam a 20 de maio, e a empresa vai ainda cancelar os planos de contratação para cerca de 6000 vagas que estavam em aberto.

A notícia foi avançada pela Bloomberg, com base num memorando interno enviado aos colaboradores.

Esta decisão é apenas a mais recente de uma série de rondas de cortes que a empresa tem justificado com a necessidade de melhorar a eficiência e recentrar os seus esforços na IA generativa, área em que está atrás de rivais como a OpenAI, a Google e a Anthropic.

Um histórico de cortes que se vai acumulando

Em janeiro, a Meta já tinha despedido cerca de 10% dos funcionários ligados a projetos do metaverso, tendo a unidade Reality Labs perdido cerca de 1000 colaboradores nessa altura.

Em março, chegou uma nova vaga de despedimentos que afetou centenas de trabalhadores em várias divisões, desde o Facebook às operações globais, passando pelas vendas e pela própria Reality Labs.

Recentemente, a empresa anunciou que vai deixar de depender de fornecedores externos e prestadores de serviços para a moderação de conteúdos, substituindo-os por soluções de IA.

Pai do Facebook quer a Meta na linha da frente da IA

O grande objetivo de Mark Zuckerberg passa por colocar a Meta entre os líderes mundiais em IA.

Nesse sentido, a empresa apresentou, no início deste mês, o seu primeiro grande modelo de IA desde a contratação milionária de Alexandr Wang, fundador da Scale AI, em junho.

Esta semana, soube-se ainda que a Meta está a implementar uma ferramenta interna de monitorização chamada Model Capability Initiative (MCI), um sistema que recolhe dados dos computadores dos funcionários, com o objetivo de treinar agentes de IA.

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